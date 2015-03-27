Fransa'da düşen uçak olayı bir sinema filminde yer almış.

2014 Arjantin İspanya ortak yapımı olan Relatios Salvajes (Asabiyim Ben) bu senenin ilgi gören iddialı filmlerindendi..

"Asabiyet" üzerine 6 ayrı hikayeden oluşan yapım şu anda vizyonda üstelik..

Açılış hikayesi kendini kokpite kilitleyen kabin amirinin intikamı.

Hayatta bu güne kadar kendisini "asabi" ettiren kişileri usta bir organizasyonla uçağa toplar Gabriel Pasternak.

Yolcular arasında terkeden sevgiliden sınıfta bırakan öğretmenine kadar geniş bir topluluk vardır.

Uçakta bir arada bulunmalarının tesadüf olmadığını anladıklarında ise iş işten geçmiştir bile..

Kabin amiri kokpiti ele geçirip kitledikten sonra uçağın burnunu yere çevirmiştir.

Bu kadar benzerlik !!

Yetmezmiş gibi bir de İspanya'dan kalkan uçak, İspanya ortak yapımı film..

İnsan düşünmeden edemiyor..

Büyük bir tesadüf mü..?

Yoksa..?