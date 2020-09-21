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21.09.2020 - 11:02 |

İçli Köfte tarifi ve malzemeleri | İçli Köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan İçli Köfte tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyoor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef 2020'de kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan İçli Köfte yapmalarını isteyecek. Peki İçli Köfte nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

İçli Köfte tarifi ve malzemeleri | İçli Köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...
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Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan İçli Köfte tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kolay yapılabilen bir yemek olmadığından dolayı günlük yapılan yemeklerden ziyade özel gün ve gecelerde hazırlanan bir yemek olarak bilinmektedir. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıklıkla yapılan lezzetlerden biri olan İçil Köfte bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yarışmasında Şefler tarafından yarışmacılardan istenecek. Aslına Levant mutfağı olarak bilinen Suriye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Güneydoğu Anadolu mutfağına ait bir lezzet olan İçli Köfte bazı yörelerde Oruk ve Kibbe adları ile de anılmaktadır. İçli Köfte iki şekilde hazırlanır birincisi haşlama ikincisi ise kızartma olarak yapılandır. 

İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ

-Yarım kilo kıyma
-5 bardak ince bulgur
-1 adet soğan
-2 kaşık pul biber
-Tuz
-Karabiber

İÇ HARCI İÇİN;

-1 kilo kıyma
-1 bardak ceviz
-4 adet soğan
-Antep fıstığı
-Pul biber
-Tuz

İÇLİ KÖFTE YAPIMI;

Birinci adım: İç harcı hazırlayarak başlayın. Kıymayı tavaya alın. İnce ince kıydığınız soğanları ekleyip kavurun. İnce kıydığını ceviz ve Antep fıstıklarıyla birlikte pul biber ve tuzunu da ekleyip kavurmaya devam edin. Altını kapatıp kenara alın.

İkinci adım: Bir kaba diğer malzemeleri alıp yoğurmaya başlayın. Su ekleyerek yumuşayana kadar yoğurun. İstediğiniz kıvama gelince yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarladıktan sonra içini oyun. İç harçtan koyup kapatın.

Üçüncü adım: Hazırlanan köfteleri kızgın yağda kızartıp sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

İÇLİ KÖFTE HAKKINDA

İçli köfte ya da oruk, bulgurun hamur haline getirilerek içinin doldurulması suretiyle yapılan Türk mutfağında bir yemektir.

Aslen Levant mutfağına ait olan bu yemeğe kibbe ve bazı yörelerde dolgulu köfte de deniliyor. İçli köfte, iki türlü hazırlanır. Bunlardan birincisi haşlama usulüdür. Bayram, söz, nişan, kına gecesi gibi özel günler ile misafir ağırlamada mutlaka sofradaki yerini alır. İkincisi ise kızartmadır. Türkiye'nin belli bölgelerinin geleneksel yemekleri arasında olan içli köfte, yapımı zor ve uzun olduğu için gündelik yemek olmaktan çıkıp özel gün yemeği sınıfına girmiştir.

İç harcı kıyma, soğan ve isteğe göre ceviz, maydanoz, biber salçası ve baharatlardan oluşuyor. Tereyağı veya kuyruk yağı içinde kavruluyor. Sonra hazırlanmış iç harcı dolapta soğuyana kadar dinleniyor. İnce köftelik bulgur, irmik, un, yumurta, biber salçası, baharatlar ve tuz karışımından hamur hazırlanıyor, ancak haşlanmış içli köfte yapımında ise irmik yerine yarma da kullanılıyor. Soğuk iç harcı kuru köfte şeklinde hazırlanır ve hamur doldurulur.

Ayran ile servis edilmesi yaygın bir uygulamadır. Türkiye'de Adana, Bitlis, Osmaniye, Sivas, Kahramanmaraş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman yörelerinde yapılmaktadır. Haşlanmış köfteler eritilmiş tereyağı ile servis edilebilir.

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