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05.12.2020 - 00:00 |

İki tutulma arasındayız!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

İki tutulma arasındayız!
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İki tutulma arasında, başka bir deyişle tutulma mevsiminin tam ortasındayız. Böyle zamanlarda hayatımızdaki değişikliklerin ne kadar kırılgan ve istikrarsız olduğunu görebiliriz. Haftanın en dikkat çekici açısı 9’undaki Güneş-Neptün karesi. Bu dönemde belirsizlik önümüzde güçlü bir sis perdesi yaratıyor olabilir. Böyle zamanlarda önemli kararlara imza atmak yerine, belirsizliklerin biraz geçmesini bekleyelim. Aşırı idealizm ya da gözü kapalı tutumlar yüzünden sıkıntı yaşayabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım ve gerçeklerle bağımızı da kopartmayalım.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

6 Aralık Pazar

Ay boşlukta olsa da, kişisel yaratıcılığımızı ve enerjimizi paylaşabileceğimiz bir gündeyiz.

7 Aralık Pazartesi

Mesleki konularda daha pratik düşünebileceğimiz bir gündeyiz. Kafamız oldukça yoğun.

8 Aralık Salı

Bugün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oldukça hareketli bir gündeyiz.

9 Aralık Çarşamba

Karşılıklı konularda daha hassas ama kontrollü olabileceğimiz zamanlar var.

10 Aralık Perşembe

Biraz daha sakin ve serinkanlı olmanın yollarını arayalım. Tepkilerin arttığı bir gündeyiz.

11 Aralık Cuma

Özellikle duygusal beklentilerimiz yüksek. Abartılı olmamaya bakalım.

12 Aralık Cumartesi

Ay’ın ışığı iyice küçülürken, aşkta ve duygusal alanda daha derin ve karmaşık davranabiliriz.

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Bugün

Bugün kendinizi daha sıcak ve girişken hissedebilirsiniz. Yaratıcı konular ve hayatınıza keyif katan konulara açık durarak gevşeyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evde sizi duygusal açıdan daha fazla bağlayan ya da hassas kılan konular olabilir. Aynı zamanda evde daha meşgul olabileceğinizi söyleyebiliriz.Devamını Oku

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Bugün

Ay bugün Aslan’da ilerlerken yakın çevrenizde daha fazla hareket ve konuşma gündeme gelebilir. Duygularınızı daha fazla anlatabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak duygusal nedenlerle daha fazla harcama da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ailevi konular ve sizi duygusal alanda meşgul eden durumlar var. Kendi kişisel ihtiyaçlarınızı ihmal etmemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kimi zaman geçmişten kaynaklanan bir konu ya da psikolojik bir hassasiyet bugün sizi daha çok meşgul edebilir. Aşırı gurur yaptığınız konulara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sevdiklerinizle ilgili konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Duygusal açıdan gelecek beklentileriniz üzerinde daha fazla duruyor olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi öne çıkaran bazı işler ya da sorumluluklar gündeme gelebilir. Kendi işiniz ve unvanınızla ilgili konularda daha duyarlı davranabilirsiniz..Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay’ın uyumlu açısı altında kendinize daha fazla zaman ayırmaya ve eğlenmeye zaman ayırabilirsiniz. Yeni insanlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün duygusal alanda pek rahat geçmeyebilir. Babanızla ilgili bir konu ya da görevler nedeni ile kendinizi baskı altında, kriz içinde hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Karşılıklı durumlar, eşiniz ya da sevgilinizle ilgili bir konu ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. Hayatın pozitif taraflarına bakmak için güzel nedenler bulabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Günü boş geçirmek yerine sevdiğiniz ya da önem verdiğiniz bir konu üzerinde daha fazla çaba gösterebilirsiniz. Çalışkan davranabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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