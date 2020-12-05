İki tutulma arasındayız!

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AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün kendinizi daha sıcak ve girişken hissedebilirsiniz. Yaratıcı konular ve hayatınıza keyif katan konulara açık durarak gevşeyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evde sizi duygusal açıdan daha fazla bağlayan ya da hassas kılan konular olabilir. Aynı zamanda evde daha meşgul olabileceğinizi söyleyebiliriz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay bugün Aslan’da ilerlerken yakın çevrenizde daha fazla hareket ve konuşma gündeme gelebilir. Duygularınızı daha fazla anlatabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün elinizdekileri daha iyi değerlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak duygusal nedenlerle daha fazla harcama da gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken ailevi konular ve sizi duygusal alanda meşgul eden durumlar var. Kendi kişisel ihtiyaçlarınızı ihmal etmemelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kimi zaman geçmişten kaynaklanan bir konu ya da psikolojik bir hassasiyet bugün sizi daha çok meşgul edebilir. Aşırı gurur yaptığınız konulara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün arkadaşlıklar ve sevdiklerinizle ilgili konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Duygusal açıdan gelecek beklentileriniz üzerinde daha fazla duruyor olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi öne çıkaran bazı işler ya da sorumluluklar gündeme gelebilir. Kendi işiniz ve unvanınızla ilgili konularda daha duyarlı davranabilirsiniz..Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay’ın uyumlu açısı altında kendinize daha fazla zaman ayırmaya ve eğlenmeye zaman ayırabilirsiniz. Yeni insanlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün duygusal alanda pek rahat geçmeyebilir. Babanızla ilgili bir konu ya da görevler nedeni ile kendinizi baskı altında, kriz içinde hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Karşılıklı durumlar, eşiniz ya da sevgilinizle ilgili bir konu ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. Hayatın pozitif taraflarına bakmak için güzel nedenler bulabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku