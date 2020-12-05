İki tutulma arasındayız!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız
İki tutulma arasında, başka bir deyişle tutulma mevsiminin tam ortasındayız. Böyle zamanlarda hayatımızdaki değişikliklerin ne kadar kırılgan ve istikrarsız olduğunu görebiliriz. Haftanın en dikkat çekici açısı 9’undaki Güneş-Neptün karesi. Bu dönemde belirsizlik önümüzde güçlü bir sis perdesi yaratıyor olabilir. Böyle zamanlarda önemli kararlara imza atmak yerine, belirsizliklerin biraz geçmesini bekleyelim. Aşırı idealizm ya da gözü kapalı tutumlar yüzünden sıkıntı yaşayabiliriz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım ve gerçeklerle bağımızı da kopartmayalım.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
6 Aralık Pazar
Ay boşlukta olsa da, kişisel yaratıcılığımızı ve enerjimizi paylaşabileceğimiz bir gündeyiz.
7 Aralık Pazartesi
Mesleki konularda daha pratik düşünebileceğimiz bir gündeyiz. Kafamız oldukça yoğun.
8 Aralık Salı
Bugün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oldukça hareketli bir gündeyiz.
9 Aralık Çarşamba
Karşılıklı konularda daha hassas ama kontrollü olabileceğimiz zamanlar var.
10 Aralık Perşembe
Biraz daha sakin ve serinkanlı olmanın yollarını arayalım. Tepkilerin arttığı bir gündeyiz.
11 Aralık Cuma
Özellikle duygusal beklentilerimiz yüksek. Abartılı olmamaya bakalım.
12 Aralık Cumartesi
Ay’ın ışığı iyice küçülürken, aşkta ve duygusal alanda daha derin ve karmaşık davranabiliriz.