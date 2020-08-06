MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri İkilem yaşayabiliriz
06.08.2020 - 00:00 |

İkilem yaşayabiliriz

Balık burcunda ilerleyen Ay bizi daha alıcı ve hayallere açık kalıyor.

İkilem yaşayabiliriz
ABONE OL

Bugün ne yapılabilir? Balık burcunda ilerleyen Ay bizi daha alıcı ve hayallere açık kalıyor. Bugünlerde kendimizi güvende hissetmeye, dağılmamaya ihtiyacımız var. Ancak bu durum fazla etki altında kalmaya ve karmaşık duygusal ilişkilere de yol açabilir. Düşüncelerimizle, duygularımız arasında uyumsuzluk içsel bir gerginliğe neden olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bu nedenle istemediğimiz durumlar ve yanlış anlamalar içinde olmamaya dikkat edelim. Özellikle öğle sonrasında verilen sözlerin yerine gelmemesi ya da birden değişikliğe gitme ihtiyacı yüzünden karmaşa yaşanabilir. Günün geç saatlerinde kendimizi daha dağınık ve boş vermiş hissedebiliriz. Zihnen ve bedenen gevşemeye zaman ayırmak yerinde olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Yılan Daha derin düşünmek gerekiyor. Bugün derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gizli kalmış olaylar işleri zorlaştırabilir. Kendinizi iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Öğle saatlerindeki koşullar keyfinizi kaçırabilir. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Tamamlanması gereken işler içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda alacağınız desteklerle sorumlu olduğunuz konuları daha iyi yapabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili yenilikler yapabilirsiniz. Bu konuda çevrenizle düşüncelerinizi paylaşmak iyi gelecek. Mesleki gruplar içinde görev alacağınız zamanlar olabilir. İşlerinize yoğunlaşmanız gereken zamanlardasınız. Oldukça verimlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda üstlerinizle iletişim ve hareketin önem kazanacağı bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf edeceksiniz. Gün içinde ailevi konular da gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde yapılması gereken işler söz konusu olabilir. Kendinizi bazı konularda sıkışmış hissedebilirsiniz. Aşırı kontrolcü olmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni şeyler öğrenip, kendinizi geliştirebilirsiniz. Yaşadığınız olaylara daha yukarıdan bakarak anlayış kazanabilirsiniz. Akşam saatlerinde eğitimle ya da uzaklarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Bazı konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz işlerde kırılmalar yaşayabilirsiniz. Sahip olduklarınızla ilgili değişiklikler sizi krize sokabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlandığınız durumlar oluşabilir. Gün içinde parasal konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha ciddi yaklaşmanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ilişkide olduğunuz insanlarla daha fazla ilgilenmeniz gereken durumlar içinde kalabilirsiniz. Karşınızdakileri daha iyi dinlemeye bakın. Bazı konularda detaycı ya da kontrolcü tavrınız sizi zor duruma sokabilir. Başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz. Bugün eşinizle ilgili işler yüzünden planlarınızı yenilemek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda farklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilgili olaylar gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Bugün daha çok şey öğrenmek için çaba içerisinde olabilirsiniz. Gün içinde sorumluluklarınız artabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde yeni düşünceleriniz olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi şaşırtabilir. Gün içinde ani tavır değişikliği içinde olmamaya özen gösterin. Planlarınızdaki değişikliklere çabuk ayak uydurmanızda fayda var. Ayrıca hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla meşgul olabilirsiniz. Geçmişte kalan olaylarla ilgileneceğiniz durumlar içinde olabilirsiniz. Bu durum biraz kafanızı karıştırabilir. Planlarınızdaki değişiklikler yüzünden esnek kalmaya bakın. Neyse ki akşam saatleri daha keyifli ve tatmin edici olabilir. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla bir arada olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sözleşme ve yazışmalara dikkat etmenizde fayda var. Öğleden sonraki saatlerde bazı zorlanmalar gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki gelişmelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere ayrıca dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde daha olumlu koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizle ilgili işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha çok çalışabileceksiniz. Başkalarından alacağınız destekler de rahatlatıcı olabilir. Koşullara hızlı ayak uydurabilirsiniz. Parayla ilgili planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha keyifli organizasyonlar ve fırsatlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni başlangıçlar yapacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkıyor. Ayrıca kendinizle ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konulara daha dikkatli yaklaşmak gerek. Akşam saatlerinde sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecek.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluCovid-19 ve Turizm
Pınar Karahan
Pınar KarahanHit şarkıya gerek yok
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞÇikolata kisti nedir?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDüğün hazırlıkları sırasında yaptıracağınız 4 estetik işlem
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkide ayrılık blöfü yapmak
Diyetisyen E.Kübra Zeydanlı
Diyetisyen E.Kübra ZeydanlıAkne sorununun beslenmeyle ilişkisi
Betül Yergök
Betül YergökKişisel gelişim hastalığı
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaAşırı büyük göğüsler hareketinizi kısıtlamasın
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkKişiye özel dudak estetiği
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözTatile incelerek girin
En Çok İzlenen Videolar
Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?
Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?
Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İkilem yaşayabiliriz

İkilem yaşayabiliriz

Bu yiyecekler libidoyu artırıyor - Libidoyu artırmanın doğal yolları

Bu yiyecekler libidoyu artırıyor - Libidoyu artırmanın doğal yolları

Evden çalışanlar daha mutlu çıktı! İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar

Evden çalışanlar daha mutlu çıktı! İşte o araştırmadan çarpıcı sonuçlar

Türk akademisyen geliştirdi, 50'den fazla ülkede kullanılıyor

Türk akademisyen geliştirdi, 50'den fazla ülkede kullanılıyor

Sıradaki Haber