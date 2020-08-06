İkilem yaşayabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Balık burcunda ilerleyen Ay bizi daha alıcı ve hayallere açık kalıyor. Bugünlerde kendimizi güvende hissetmeye, dağılmamaya ihtiyacımız var. Ancak bu durum fazla etki altında kalmaya ve karmaşık duygusal ilişkilere de yol açabilir. Düşüncelerimizle, duygularımız arasında uyumsuzluk içsel bir gerginliğe neden olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bu nedenle istemediğimiz durumlar ve yanlış anlamalar içinde olmamaya dikkat edelim. Özellikle öğle sonrasında verilen sözlerin yerine gelmemesi ya da birden değişikliğe gitme ihtiyacı yüzünden karmaşa yaşanabilir. Günün geç saatlerinde kendimizi daha dağınık ve boş vermiş hissedebiliriz. Zihnen ve bedenen gevşemeye zaman ayırmak yerinde olacak.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Yılan Daha derin düşünmek gerekiyor. Bugün derin konular üzerinde durabilir, sezgilerimize güvenebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.