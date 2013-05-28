28.05.2013 - 17:55 |
İkinci hamilelikte preeklampsi
İlk gebeliğinizde preeklampsi sorunu yaşadıysanız ikincisinde bunu önlemek için elinizden geleni yaparsınız.
İkinci kez hamileyseniz ve ilk gebelikte preeklampsi sorunuyla karşılaştıysanız biraz korkuyor olabilirsiniz. Aslında beslenme düzeninize dikkat eder bu sorunu önleyebilirsiniz.
Preeklampsi yaşayan hamilelerde C ve E vitamini eksikliği saptanmaktadır. Bu nedenle bol sebze ve meyve tüketimi önemlidir.
Omega-3 yağ asitlerinin azlığı da preeklampsi riskini arttırabilir. Bu nedenle sardalye gibi ufak yağlı balıkları tercih edebilirsiniz. Haftada en az 1 kez balık tüketimine önem verin.
Bu tip bir sorundan kaçınmak için hamilelik öncesinde doktorunuzdan yardım almayı ve onun onaylamadığı yöntemleri denememeye özen gösterin.