İkinci hamilelikte preeklampsi

İkinci kez hamileyseniz ve ilk gebelikte preeklampsi sorunuyla karşılaştıysanız biraz korkuyor olabilirsiniz. Aslında beslenme düzeninize dikkat eder bu sorunu önleyebilirsiniz.



Preeklampsi yaşayan hamilelerde C ve E vitamini eksikliği saptanmaktadır. Bu nedenle bol sebze ve meyve tüketimi önemlidir.



Omega-3 yağ asitlerinin azlığı da preeklampsi riskini arttırabilir. Bu nedenle sardalye gibi ufak yağlı balıkları tercih edebilirsiniz. Haftada en az 1 kez balık tüketimine önem verin.



Bu tip bir sorundan kaçınmak için hamilelik öncesinde doktorunuzdan yardım almayı ve onun onaylamadığı yöntemleri denememeye özen gösterin.