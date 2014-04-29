29.04.2014 - 12:02 |
İkinci kez baba oluyor
Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams ve eşi Ayda Field ikinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlanıyor.
Bu mutlu haberi Twitter'dan veren Williams, "Ayda ve ben, kızımız Theodora Rose Williams'ın büyük abla olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Robbie Williams ikinci bebeği bekleyen Türk eşi Ayda'nın fotoğrafını internet sitesinde hayranlarıyla paylaştı.
2012 Eylül ayında doğan kız çocuklarına Theodora Rose Williams ismini veren çift, 2010 yılının Mayıs ayında evlenmişi.
40 yaşındaki şarkıcı Williams, ilk kez baba olacağını ise internet sitesinden şu sözlerle duyurmuştu:
"Seks yaptık ve işe yarıyor! Annesinin karnında büyüyen bebeğe aşığım. Şu anda ağlıyorum ve baba olmak için sabırsızlanıyorum."