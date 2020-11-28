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28.11.2020 - 00:00 |

İkizler burcunda Ay tutulması

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

İkizler burcunda Ay tutulması
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30 Kasım’da İkizler burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulması görüşmelerimizi, iletişimimize yoğunluk ve fikirler açısından bazı gerginlikler getirebilir. Düşüncelerimizi daha iyi anlatmanın yollarını arayalım ve inançlarımız söz konusu olduğunda, abartılardan uzak kalalım. Bu hafta sosyal konularda, özgürlüklerin ve fikirlerin öne çıktığı alanlarda önemli değerlendirmeler ve sonuçlar yaşayabiliriz. Yeni bakış açılarına ihtiyacımız olacak. İlişkilerimizde daha fazla bağımsızlık arayabiliriz. Karşılıklı fikirlerin ortaya çıktığı günlerdeyiz.  

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

29 Kasım Pazar

Bugün parasal konularda görüşmelere, konuşmalara daha sakin şekilde yaklaşmak yararlı olacak.

30 Kasım Pazartesi

Ay tutulması süregelen gerginlikleri en üst seviyeye ulaştırabilir. Önemli farkındalıklar yaşayabiliriz.

1 Aralık Salı

Tutulmanın etkisi devam ederken, ilişkilerimize daha tutarlı yaklaşmalıyız.

2 Aralık Çarşamba

Bugün akıl ve duygular arasında denge kurmak pek kolay olmayabilir. Duygusal kararlara açığız.

3 Aralık Perşembe

Sabah saatlerinde daha uyumlu koşullar var. Eve yönelik olumlu işler yapılabilir.

4 Aralık Cuma

Günün ilk yarısında engeller ve beklemeler var. Duygusal açıdan daha sabırlı davranmalıyız.

5 Aralık Cumartesi

Işıkların uyumu kendimize daha çok güvenebileceğimizi, pozitif davranabileceğimizi vurguluyor.

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BALIK
Bugün

Bugün yakın çevrenizde hareketlilik ve bolca konuşma olabilir. Kendinizi zihinsel açıdan daha güçlü hissedebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizin ya da başkalarının kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Alışveriş yapacaksanız, elinizdekileri israf etmemeye bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Ay tutulması yaklaşıyor. Bugün Ay burcunuzda ilerlerken çok şey yapabilir ve kendinizi duygusal açıdan güçlü hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar içerisindesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Aşırı riskli durumlara ya da gizli kalmış durumlara bulaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün beklentilerinizde daha kararlı ve mücadeleci olabilirsiniz. Gelecek yönünde işe yönelik planlar da mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konularda ve ilişkilerinizde daha dengeli ve esnek olmaya özen göstermelisiniz. Ortaklaşa konulara anlayışla yaklaşmak gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sevdiklerinizle daha mutlu olabilirsiniz. Ödüllendirici imkanlar, eğlenceli uğraşlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ortaklaşa imkanlar bulmanız mümkün. Eşinizin ya da başkalarının imkanlarından da yararlanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün eşinizle ilgili konularda olumlu gelişmeler mümkün. Aynı zamanda başkalarından olumlu mesajlar ya da destekler alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün çok uğraşı gerektiren bir durum olabilir. Yaptığınız işte kararlı ve başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcı uğraşlar ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha tutkulu ve isteklisiniz. Pek çok alanda kararlılık göstererek ortaya çıkabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi işlere odaklanabilir ve evle daha çok ilgilenebilirsiniz. Ancak zevklerinizde aşırılıklara gitmeniz de mümkün.Devamını Oku

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