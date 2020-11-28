İkizler burcunda Ay tutulması

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AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün yakın çevrenizde hareketlilik ve bolca konuşma olabilir. Kendinizi zihinsel açıdan daha güçlü hissedebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eşinizin ya da başkalarının kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Alışveriş yapacaksanız, elinizdekileri israf etmemeye bakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ay tutulması yaklaşıyor. Bugün Ay burcunuzda ilerlerken çok şey yapabilir ve kendinizi duygusal açıdan güçlü hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar içerisindesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Aşırı riskli durumlara ya da gizli kalmış durumlara bulaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün beklentilerinizde daha kararlı ve mücadeleci olabilirsiniz. Gelecek yönünde işe yönelik planlar da mümkün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ailevi konularda ve ilişkilerinizde daha dengeli ve esnek olmaya özen göstermelisiniz. Ortaklaşa konulara anlayışla yaklaşmak gerekebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sevdiklerinizle daha mutlu olabilirsiniz. Ödüllendirici imkanlar, eğlenceli uğraşlar gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ortaklaşa imkanlar bulmanız mümkün. Eşinizin ya da başkalarının imkanlarından da yararlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eşinizle ilgili konularda olumlu gelişmeler mümkün. Aynı zamanda başkalarından olumlu mesajlar ya da destekler alabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hafta sonu olmasına karşın bugün çok uğraşı gerektiren bir durum olabilir. Yaptığınız işte kararlı ve başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yaratıcı uğraşlar ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha tutkulu ve isteklisiniz. Pek çok alanda kararlılık göstererek ortaya çıkabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku