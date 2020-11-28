İkizler burcunda Ay tutulması
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
30 Kasım’da İkizler burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulması görüşmelerimizi, iletişimimize yoğunluk ve fikirler açısından bazı gerginlikler getirebilir. Düşüncelerimizi daha iyi anlatmanın yollarını arayalım ve inançlarımız söz konusu olduğunda, abartılardan uzak kalalım. Bu hafta sosyal konularda, özgürlüklerin ve fikirlerin öne çıktığı alanlarda önemli değerlendirmeler ve sonuçlar yaşayabiliriz. Yeni bakış açılarına ihtiyacımız olacak. İlişkilerimizde daha fazla bağımsızlık arayabiliriz. Karşılıklı fikirlerin ortaya çıktığı günlerdeyiz.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
29 Kasım Pazar
Bugün parasal konularda görüşmelere, konuşmalara daha sakin şekilde yaklaşmak yararlı olacak.
30 Kasım Pazartesi
Ay tutulması süregelen gerginlikleri en üst seviyeye ulaştırabilir. Önemli farkındalıklar yaşayabiliriz.
1 Aralık Salı
Tutulmanın etkisi devam ederken, ilişkilerimize daha tutarlı yaklaşmalıyız.
2 Aralık Çarşamba
Bugün akıl ve duygular arasında denge kurmak pek kolay olmayabilir. Duygusal kararlara açığız.
3 Aralık Perşembe
Sabah saatlerinde daha uyumlu koşullar var. Eve yönelik olumlu işler yapılabilir.
4 Aralık Cuma
Günün ilk yarısında engeller ve beklemeler var. Duygusal açıdan daha sabırlı davranmalıyız.
5 Aralık Cumartesi
Işıkların uyumu kendimize daha çok güvenebileceğimizi, pozitif davranabileceğimizi vurguluyor.