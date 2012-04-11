İlaç ve çoğul gebeliğe son

Yöntemi uygulamaya başlayan Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Özörnek; düzenli adet görenlerde doğal tüp bebek tedavisinin birçok avantajının olduğunu vurguluyor. Japonya ve Kore’de tüp bebek hastalarının yarısının doğal tüp bebeği tercih ettiğini belirten Dr. Özörnek, ilk olarak 1978 yılında yapılan tüp bebeğin de doğal tüp bebek yöntemiyle gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Mucizenin gelişimi

Kadında yumurta yapımı anne karnında başlıyor. Bir kız çocuğu doğduğunda 2-3 milyon yumurtası oluyor. Ergenlik çağında bu sayı 400 bine iniyor. Yumurta, yumurtalıklarda follikül adını verilen balonsu yapılar içerisinde depolanıyor. Ergenlik dönemine kadar yumurtalar gelişimlerinin belirli bir döneminde istirahat halinde kalıyor.

Ergenlik döneminin başlamasıyla vücutta hormon salgılanması ritim kazanıyor. Bunun sonucunda, beynin hipotalamus adı verilen bölgesinden salınan GnRH (Gonadotropin salgılatıcı hormon), beyindeki hipofiz bezinden FSH (Follikül uyarıcı hormon) ve LH (Luteinize edici hormon) üretilmesini sağlıyor. Follikül uyarıcı hormon, adından da anlaşılacağı gibi yumurtalıklarda eşey hücrelerinin bulunduğu follikülleri uyarıyor. Bunun sonucunda yumurta, gelişimine kaldığı yerden devam ederek sperm tarafından döllenebilecek olgunluğa ulaşıyor.

FSH yumurtayı çevreleyen follikül hücrelerini de uyararak östrojen hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Bu hormon, yumurta gelişiminin temelini oluşturuyor. FSH hormonunun etkisiyle istirahat halindeyken çapı 1-2 mm. olan follikülün çapı, 20-25 mm.’ye ulaşıyor. Bu büyüklüğe ulaşan follikül çatlıyor ve yumurtlama meydana geliyor.

YUMURTLAMA

Adetleri düzenli yani 28-30 günde bir adet gören kadında yumurtlama yaklaşık olarak adetin 14-15’inci günlerine, başka bir deyişle tam ortasına rastlar. Düzensiz veya anormal yumurtlama, kısırlığı oluşturan nedenlerin yüzde 5-25’ini oluşturur.

ADET DÖNGÜSÜ

Bu süreçte beyinde, yumurtalıklarda ve rahim iç tabakasında farklı olaylar meydana gelir. Beyinden salgılanan hormonların yumurtalıklardan birini uyarmasıyla başlayan süreç, uyarılan yumurtalıktan döllenmeye hazır bir yumurta hücresinin serbestleşmesine neden olur, bu esnada rahim iç tabakası da kendini muhtemel bir gebeliğe hazırlar. Döllenme gerçekleşmediğinde serbestleşen yumurta hücresinin ömrü biter ve gebelik için hazırlanmış rahim iç tabakasının adet kanamasıyla dışarı atılmasını takiben yeni bir adet döngüsü başlar. Adet kanamasının amacı her adet döngüsünde oluşabilecek muhtemel bir gebeliğin yerleşebilmesi ve uygun şartlarda gelişebilmesi için rahim iç tabakasının “tazelenmesi” olarak değerlendirilebilir.

Tüp bebekte amaç

Birden fazla yumurta üreterek daha fazla yumurtayı döllemektir. Bunun için kullanılan ilaçlar hem yan etkileri hem de tedavi maliyeti açısından hastalara yük getiriyor. Doğal tüp bebek yöntemindeyse kadınların normal adet döneminde oluşacak yumurtası, yani doğanın seçtiği yumurtaya tüp bebek işlemi uygulanıyor. Burada önemli olan nokta, yumurtanın ilaç zoruyla değil tamamen doğal olarak o ay için seçilen yumurta olmasıdır. Bu tedavi, düzenli adet gören her kadına uygulanabiliyor. Ancak yumurta rezervi yani yumurta sayısı düşük olan kadınlarda tercih edilmiyor.

Tedavinin avantajları

Tedavi sırasında ilaç kullanımına bağlı karında şişlik, ağrı ve bulantı gibi yan etkiler görülmüyor. Hormonlar aşırı artmadığı için tedavi sürecinde kan testine gerek olmuyor. Hastaların kliniğe geldikleri gün sayısı azalıyor. Yumurta toplamı işlemi beş dakika kadar sürüyor ve çok hafif anestezi kullanıldığı için hastalar operasyondan 15 dakika sonra taburcu ediliyor. Doğal tüp bebekte çoğul gebelik riski de yok. Bu yöntemi cazip kılan bir diğer avantajsa düşük maliyetli olması ve gebelik oluşmadığı takdirde bir sonraki ay tekrar tedaviye devam edilebilmesi. Özellikle tüp bebek tedavilerinde hastalarda oluşan yüksek stres, doğal tüp bebek tedavisinin çok kolay olması sayesinde aşılabiliyor, bu da gebelik oranlarının artmasına sebep oluyor.