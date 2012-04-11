Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri İlaç ve çoğul gebeliğe son
11.04.2012 - 10:00 |

İlaç ve çoğul gebeliğe son

Bebek sahibi olma hayali kuranlara ‘doğal tüp bebek’le yeni bir umut doğdu. Doğanın seçtiği yumurtaya uygulanan yöntemde ilaç kullanma ve çoğul gebelik riski yaşanmıyor.

İlaç ve çoğul gebeliğe son
ABONE OL

Yöntemi uygulamaya başlayan Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Özörnek; düzenli adet görenlerde doğal tüp bebek tedavisinin birçok avantajının olduğunu vurguluyor. Japonya ve Kore’de tüp bebek hastalarının yarısının doğal tüp bebeği tercih ettiğini belirten Dr. Özörnek, ilk olarak 1978 yılında yapılan tüp bebeğin de doğal tüp bebek yöntemiyle gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Mucizenin gelişimi

Kadında yumurta yapımı anne karnında başlıyor. Bir kız çocuğu doğduğunda 2-3 milyon yumurtası oluyor. Ergenlik çağında bu sayı 400 bine iniyor. Yumurta, yumurtalıklarda follikül adını verilen balonsu yapılar içerisinde depolanıyor. Ergenlik dönemine kadar yumurtalar gelişimlerinin belirli bir döneminde istirahat halinde kalıyor.

Ergenlik döneminin başlamasıyla vücutta hormon salgılanması ritim kazanıyor. Bunun sonucunda, beynin hipotalamus adı verilen bölgesinden salınan GnRH (Gonadotropin salgılatıcı hormon), beyindeki hipofiz bezinden FSH (Follikül uyarıcı hormon) ve LH (Luteinize edici hormon) üretilmesini sağlıyor. Follikül uyarıcı hormon, adından da anlaşılacağı gibi yumurtalıklarda eşey hücrelerinin bulunduğu follikülleri uyarıyor. Bunun sonucunda yumurta, gelişimine kaldığı yerden devam ederek sperm tarafından döllenebilecek olgunluğa ulaşıyor.

FSH yumurtayı çevreleyen follikül hücrelerini de uyararak östrojen hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Bu hormon, yumurta gelişiminin temelini oluşturuyor. FSH hormonunun etkisiyle istirahat halindeyken çapı 1-2 mm. olan follikülün çapı, 20-25 mm.’ye ulaşıyor. Bu büyüklüğe ulaşan follikül çatlıyor ve yumurtlama meydana geliyor.

YUMURTLAMA

Adetleri düzenli yani 28-30 günde bir adet gören kadında yumurtlama yaklaşık olarak adetin 14-15’inci günlerine, başka bir deyişle tam ortasına rastlar. Düzensiz veya anormal yumurtlama, kısırlığı oluşturan nedenlerin yüzde 5-25’ini oluşturur.

ADET DÖNGÜSÜ

Bu süreçte beyinde, yumurtalıklarda ve rahim iç tabakasında farklı olaylar meydana gelir. Beyinden salgılanan hormonların yumurtalıklardan birini uyarmasıyla başlayan süreç, uyarılan yumurtalıktan döllenmeye hazır bir yumurta hücresinin serbestleşmesine neden olur, bu esnada rahim iç tabakası da kendini muhtemel bir gebeliğe hazırlar. Döllenme gerçekleşmediğinde serbestleşen yumurta hücresinin ömrü biter ve gebelik için hazırlanmış rahim iç tabakasının adet kanamasıyla dışarı atılmasını takiben yeni bir adet döngüsü başlar. Adet kanamasının amacı her adet döngüsünde oluşabilecek muhtemel bir gebeliğin yerleşebilmesi ve uygun şartlarda gelişebilmesi için rahim iç tabakasının “tazelenmesi” olarak değerlendirilebilir.

Tüp bebekte amaç

Birden fazla yumurta üreterek daha fazla yumurtayı döllemektir. Bunun için kullanılan ilaçlar hem yan etkileri hem de tedavi maliyeti açısından hastalara yük getiriyor. Doğal tüp bebek yöntemindeyse kadınların normal adet döneminde oluşacak yumurtası, yani doğanın seçtiği yumurtaya tüp bebek işlemi uygulanıyor. Burada önemli olan nokta, yumurtanın ilaç zoruyla değil tamamen doğal olarak o ay için seçilen yumurta olmasıdır. Bu tedavi, düzenli adet gören her kadına uygulanabiliyor. Ancak yumurta rezervi yani yumurta sayısı düşük olan kadınlarda tercih edilmiyor.

Tedavinin avantajları

Tedavi sırasında ilaç kullanımına bağlı karında şişlik, ağrı ve bulantı gibi yan etkiler görülmüyor. Hormonlar aşırı artmadığı için tedavi sürecinde kan testine gerek olmuyor. Hastaların kliniğe geldikleri gün sayısı azalıyor. Yumurta toplamı işlemi beş dakika kadar sürüyor ve çok hafif anestezi kullanıldığı için hastalar operasyondan 15 dakika sonra taburcu ediliyor. Doğal tüp bebekte çoğul gebelik riski de yok. Bu yöntemi cazip kılan bir diğer avantajsa düşük maliyetli olması ve gebelik oluşmadığı takdirde bir sonraki ay tekrar tedaviye devam edilebilmesi. Özellikle tüp bebek tedavilerinde hastalarda oluşan yüksek stres, doğal tüp bebek tedavisinin çok kolay olması sayesinde aşılabiliyor, bu da gebelik oranlarının artmasına sebep oluyor.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    İlişkilerinizde çift taraflı durumlar yaşayabilirsiniz. Kararsızlık içinde yeni ufuklara açılma isteği içine girebilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla anlama ve öğrenme isteği içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Gün içinde bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan kaçınmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yönelip kafanızı dağıtacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İlişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakmaya çalışmalısınız. Parasal konularla da ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Ortaklı konulara karşı özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün uğraştığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak için uygun koşullar oluşabilir. Aşk hayatınızda kararsızlık içinde kalabilirsiniz. Bu durum bitişlere neden olabilir. Kafanızı dağıtmak için keyif aldığınız şeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Babanızla ilgili olayları ihmal etmemeye özen gösterim. Gün içinde güven arayışı içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sorgulamalar ve bitişler olabilir. Uğraştığınız işleri bitirmek içinde çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zekânızı kullanarak çözüm bulacağınız sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İyi yönetemezseniz bitişler olabilir. Ortaklı konularda dikkat etmeniz gereken koşullar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gelirlerinizle ilgili dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. Bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat edilmesi gereken zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle sorumluluklarınızı daha rahat yerine getirebilirsiniz. Aşk konularında kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bitirmeniz gereken işler olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerde bitişler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Bedeninize ait konulara daha dikkatli yaklaşmalısınız. Parasal sorunlarınızı çözmekte başkalarından destek alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde çift taraflı durumlar oluşabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar gerçekleşebilir. Sıkıntı duyduğunuz konuları bitirmek için istek duyabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Daha çok bitirilmesi gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İlişkinizde yaşanan sıkıntılar, gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek biraz kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda bitirmeniz gereken işleri toparlamanı gereken zamanlar olacak. Başkalarından aldığınız desteklerle bunu rahatça halledebileceksiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki statünüzü korumanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizdeki sıkıntılarınızı işe yansıtmamaya özen gösterin. Gün içinde üstlendiğiniz sorumlulukları bitirmeniz gerekebilir. Üstlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ortaklı para konularına dikkat etmelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Fit Gusto
    Fit GustoLeblebi kurabiye tarifi ve çapraz bulaşma
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğa5 Temmuz 2020 Ay tutulması ve burçlara etkileri: Sadıklar ve sadık olmayanlar
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
    Aslıhan Değerli Aytoğan
    Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
    Merve Girgin
    Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
    Dr. Murat Ulusoy
    Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
    Nur Demir
    Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
    Betül Yergök
    Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
    Veteriner Hande Mutlu
    Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
    En Çok İzlenen Videolar
    Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
    Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
    Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
    Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs gıdadan bulaşıyor mu?

    Corona virüs gıdadan bulaşıyor mu?

    Yeni şeyler keşfedebiliriz

    Yeni şeyler keşfedebiliriz

    Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

    Köpekler Ne Yer, Nasıl Beslenir? Köpeklerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

    At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

    At Ne Yer, Nasıl Beslenir? Atların Sevdiği Besinler Nelerdir?

    Sıradaki Haber