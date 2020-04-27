İletişimde sıkıntılar yaşanabilir

Bugün ne yapılabilir? Haftaya hareket ve iletişim açısından hareketli bir tempo ile başlıyoruz. Ay İkizler’de büyürken düşüncelerimizi aktarma yönünde daha istekli ve dışa dönük olabiliriz. Ancak sözlere özen göstermek ve yerine getiremeyeceğimiz sözlerde de vermemek gerekiyor. Çift durumlar ve alternatifler çok fazla. Akşam saatlerinde sohbet daha fazla.

Nelerden kaçınmalı? İletişim gezegeni Merkür Koç’un son derecesinde. Bu durum önemli kararlar vermek için acele etmememiz gerektiğini anlatıyor. Belirli düşünceler çok doğru gözükse de hemen sonuca gitmemeliyiz. Kimi zaman dikkatsizlik ya da sıkıntıdan kaynaklanan durumlar bizi yorabilir, iletişim problemleri yaşanabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Mısır Düşüncelerimizi daha somut hale getirebiliriz. Tzolkin’e göre bugün Mısır ya da tohum burcundayız. Canlı, yaratıcı ve verimli olabileceğimiz bir gündeyiz. Özellikle ilişkiler ve beraberlikler oldukça harekete geçirici olabilir. Yakın beraberliklerimizde daha talepkar hareket edebiliriz.