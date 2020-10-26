İlhama açık bir gün

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Balık burcunda ilerliyor. Artan sezgiler ve esin alabileceğimiz fırsatlar var. Sanatsal çalışmalar ve yaratıcılık açısından akıcı bir gündeyiz. Ayrıca merhamet göstermek, evrensel konular üzerinde durmak için de özel bir gündeyiz. Ancak zihinsel alanda dağınıklık, ihmaller ve dikkatsizlikler de gündeme gelebilir. Daha gerçekçi olalım.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal yönden çok şey paylaşabiliriz. İletişimde ise bazı belirsizlikler, yanlışlıklar söz konusu olabilir. Aldanmamaya ve aldatıcı olmamaya özen gösterelim. Açık bir iletişim kurmak zor olabilir. Sabah saatlerini daha iyi kullanabiliriz. Günün geç saatlerinde ise bizi sınırlayan durumlarla karşılaşabiliriz. Kurallara dikkat edelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Baykuş Daha somut kararlar gerekebilir. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş bilgelik, ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.