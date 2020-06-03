İlişkiler kritik

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay yüksek duygusal yoğunluklu Akrep’te ilerliyor ve Venüs ve Mars arasında da sert bir açı var. Bu durum dikkatimizi daha çok ilişkilere ve duygusal beklentilere yöneltmekte. Eğer aşk hayatımızda işler yolunda gitmiyor ise, daha çok huzursuzluk ve kopmalar gündeme gelebilir. Daha gerçekçi beklentiler içinde olalım. Çoğu zaman sınırlarımızı korumakta zorluk çekebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Tutkuların ön planda olabileceği bir gündeyiz. Odaklandığımız konularda başarı zor değil ancak kıskançlıklara dikkat etmek gerekebilir. Özellikle akşam saatlerinde bizi bir seçim yapmaya zorlayan durumlarla karşılaşabiliriz. Bugünlerde öfkemizin yol açabileceği olumsuzlukların farkında olmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Timsah Önemli sonuçlar, değerlendirmeler var. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.