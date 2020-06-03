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03.06.2020 - 09:35 |

İlişkiler kritik

Bugün Ay yüksek duygusal yoğunluklu Akrep’te ilerliyor

İlişkiler kritik
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Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay yüksek duygusal yoğunluklu Akrep’te ilerliyor ve Venüs ve Mars arasında da sert bir açı var. Bu durum dikkatimizi daha çok ilişkilere ve duygusal beklentilere yöneltmekte. Eğer aşk hayatımızda işler yolunda gitmiyor ise, daha çok huzursuzluk ve kopmalar gündeme gelebilir. Daha gerçekçi beklentiler içinde olalım. Çoğu zaman sınırlarımızı korumakta zorluk çekebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Tutkuların ön planda olabileceği bir gündeyiz. Odaklandığımız konularda başarı zor değil ancak kıskançlıklara dikkat etmek gerekebilir. Özellikle akşam saatlerinde bizi bir seçim yapmaya zorlayan durumlarla karşılaşabiliriz. Bugünlerde öfkemizin yol açabileceği olumsuzlukların farkında olmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Timsah  Önemli sonuçlar, değerlendirmeler var. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Hayatı olduğu gibi kabullenmek yaratıcılığımızı arttırabilir.

 

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Bugün

Bugün ilgilendiğiniz işlerde yeni temeller atabilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedeceğiniz durumlar yaşanabilir. Zevk aldığınız şeylere zaman ayırmak size iyi gelecektir. Hobileriniz için para harcayabilirsiniz. Aşk gündeminizde büyük yer tutabilir. Bugün kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Riske atılacağınız konularda dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde aile içinde gerginlikler yaşanabilir. Geçmişte kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde işlerinizde yapıcı enerjiler içinde olabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güvenle birçok işin altından kalkabileceğiniz bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde iletişimden kaynaklı sürtüşmeler yaşanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız zamanlar var. Uğraştığınız işlerde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerinizde daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. İlerleyen saatlerde hareketlenmeler olabilir. Olası tartışmalardan kaçının.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar olabilir. Bu konuyla ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ani parlamalar olabilir.  İşinizle ilgili konularda kendinize güveninizi ortaya koyacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek için yeni arayışlara girebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sağlamlaştırmak istediğiniz işlerinizle ilgili yapıcı enerjiler söz konusu. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla özen gösterebilirsiniz. İlişkileriniz bugün ön plana çıkabilir. İlerleyen saatlerde yaşanabilecek sürtüşmelere karşı dikkatli olmalısınız. Sağlıkla ilgili problemlerinizle bugün ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışma arasında kalabilirsiniz. Bu durum güne gergin başlamanıza neden olabilir. Ailenizle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çözüm bulamadığınız konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içindeki yapıcı enerjiler olayları daha rahat atlatmanıza yardımcı olacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde gerginlikten çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte plan yapmak keyfinizi yerine getirecektir. Gelecek beklentilerinizle ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güven işlerinizi kolaylaştıracaktır. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda uğraştığınız işlerle ilgili temelleri sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Kendinize duyacağınız güven ile hedeflerinize daha kolay ulaşabileceksiniz. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde gergin zamanlar yaşayabilirsiniz.  Olayları büyütmeyin.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak için yapıcı enerjiler söz konusu. Ruhsal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdakilerle daha fazla iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Bu hareketlilik bazı sürtüşmelere de yol açabilir. Gün içinde evinizle ilgili konulara ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konularla ilgili gerginlik yaşayabilirsiniz. Parasal konularınızı sağlamlaştırmak isteyebilir ve yeni temeller atabilirsiniz. Kararlarınızı güvenle vereceğiniz bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullardan uzak durmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz de çatışmaya açık durumlar söz konusu. Gün içinde eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Denge ve uyum içinde kalmaya özen göstermelisiniz. Kendinize güveniniz sayesinde ilgilendiğiniz işleri daha rahat halledebileceğiniz bir gündesiniz. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı biraz daha özenli davranmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda kendinize güveninizin yüksek olacağı bir gündesiniz. Yapıcı enerjiler sayesinde sorumlu olduğunuz konuların üstesinden çok rahat gelebileceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içindeki hareketli saatler çalışma arkadaşlarınızla aranızda gerginlik yaratabilir. Çatışmalara girmemeye özen gösterin.Devamını Oku

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