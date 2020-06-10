İlişkilerimizde sınanabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün ışıkların uyumu ve hava elementinin getirdiği merak ve hareket bizi özgür ve akıcı kılmakta. Arkadaşlıklarda, sosyal alanda daha rahat koşullar var. Ancak yakın beraberlikte ve aşkta daha yorucu ve manipüle edici durumlarla karşılaşabiliriz. Bugün hoşnut olmadığımız ısrarlar ya da yüzleşmeler söz konusu olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Sezgilerimiz de işe yarayabilir. Ancak tutarsızlık ya da aşırı hayalci olmanın getirebileceği karışıklıklara da dikkat etmeliyiz. Saat 17:30 civarını daha iyi kullanmaya bakalım. Bu saatlerde yaratıcı konular ve bize ilham verebilecek fikirler içindeyiz. Saat 17:34’ten sonra boşluğa giren Ay, akşam saatlerinde yavaşlama ve durağanlık getiriyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Çakmaktaşı Karşılıklı hassasiyetler var. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından uygun şartlar söz konusu. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.