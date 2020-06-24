İlişkilerimizi toparlayabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Venüs yarın düzelecek ve bugünden başlayarak karşılıklı konularda daha olumlu koşullar ve bazı değerlendirmeler içine girebiliriz. Olaylara bakış açımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Hayatın güzel yönlerine zaman ayırmak mümkün. Ay Aslan burcunda iken daha kararlı ve istekli davranabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bununla birlikte öğle saatlerinde biraz daha özenli ve gerçekçi olalım. Bu saatlerde belirli seçimler yapmak durumunda olabiliriz. Öfke ile karar vermemek, aceleci davranmamak gerekiyor. Günün geç saatlerinde bizi daha kararlı ve mücadeleci kılan koşullar da var. Kişisel konularda hızlı adımlar atabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 3/ Rüzgar Dağılmamaya bakalım. Rüzgar günündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.