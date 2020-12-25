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25.12.2020 - 11:38 |

Influencer annelerden tüm anne ve anne adaylarına ücretsiz hafta sonu kampı

Instagram’da dört Influencer anneden tüm anne ve anne adaylarına alanında uzmanlıkları ile tanınmış isimler ile harika bir hafta sonu kampı geliyor.

Influencer annelerden tüm anne ve anne adaylarına ücretsiz hafta sonu kampı
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"Anneye Bi’ Mola" projesi adı altında "Yeni Yıla Yeni Anne" mottosu ile yola çıkan anne Influencer Tuvana Eroltu, Cansu Polat, Asuman Özpolat Darun ve Muzaffer Sunar iki gün boyunca kendi Instagram hesaplarından Tevhide Dadı, Duygu ve İletişim Mentörü Seda Diker, Influencer Doris Hofer, Uzm. Psikolog Ayben ERTEM, Emzirme Koçu Cemre Şekerci Bekar, Diyetisyen Ela Müderrisoğlu, meditasyon eğitmeni Eylül Ertaş, yoga eğitmeni Ayşegül Losiillel ve cilt ve makyaj uzmanı Bengü Toroman ile yayın yapmaya hazırlanıyor. Projenin sadece @tuvanaeroltuu, @cags_life, @annecocuktime, @oyledebuyuyorboylede ve @anneyebimola hesaplarından paylaşılacağını duyuran anneler; 26-27 Aralık tarihlerinde takipçileri ile buluşacak olmanın heyecanını paylaşıyor.

Korona virüs döneminde, "Yeni Yıla Yeni Anne" sloganı ile yola çıkan dört Influencer anne, anne ve anne adaylarına umut olmayı ve yeni yılı güzel bir ruh hali ile karşılamayı amaçlayarak 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde takipçileri için sabah saat 11:00’den akşam saat 17:00’ ye kadar kendi sosyal medya hesaplarından, birbirinden ilginç konu ve konuklar aracılığı ile yayın yapmaya hazırlanıyor.

Takipçilerini Mutlu Etmeyi Planlıyorlar

İki gün boyunca devam edecek etkinlikte, gün içinde yapacakları sürpriz çekilişler, yoga egzersizleri, meditasyon çalışmaları ve röportaj videoları ile takipçilerini mutlu etmeyi hedefleyen anneler, etkinliği ücretsiz olarak kendi Instagram hesaplarından düzenliyor.

Türkiye’de Yapılacak İlk Anne Sosyal Medya Fuarı

Türkiye’de geniş kitlelere seslenmeyi hedefleyen ve ilk anne sosyal medya fuarı olma özelliği taşıyan "Yeni Yıla Yeni Anne" projesinde hamilelikten, lohusalık dönemine, emzirme koçluğundan, lohusa depresyonuna, hamilelik diyabetinden hamilelikte cilt bakımına, çocuk psikolojisinden meditasyon uygulamalarına, dişil enerjiden güzellik ve bakım tüyolarına kadar takipçilerini tepeden tırnağa yenilemeyi hedefleyen anneler bu dönemden geçen herkesin sorularına yanıt bulmak için kolları sıvıyor.

"Tüm Korona Tedbirlerini Aldık"

Projenin uzun soluklu olduğunu, yakın zamanda yeni kampların da geleceğinin müjdesini veren anneler, takipçilerine iki gün boyunca dijital bir tatil deneyimi yaşatacak olmanın mutluluğunu taşıyor. Ayrıca pandemi sürecinde sıkılan anneler için yeni yılda annelerin motivasyonunu artırmak amacıyla etkinliklerde tüm korona tedbirlerini aldıklarının altını çiziyor ve esprili bir dilde eğlenceli bir kamp vaat ediyorlar.

 

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