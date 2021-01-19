Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri İnme - felç hastaları koronavirüse karşı nasıl korunmalı?
19.01.2021 - 09:38 |

İnme - felç hastaları koronavirüse karşı nasıl korunmalı?

Pandemi döneminde herkes mümkün olduğunca evde kalmaya çalışıyor hatta koronavirüs endişesi ile diğer sağlık problemlerini dahi ihmal ediyor. Özellikle inme- felç hastaları koronavirüs risk faktörlerinden pek çoğunu taşıdıkları için öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken grupta yer alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar, inme-felç hastaları için önemli önerilerde bulundu.

İnme - felç hastaları koronavirüse karşı nasıl korunmalı?
ABONE OL

Covid -19 sadece neden olduğu hastalıkla değil aynı zamanda virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve durdurmak için alınan önlemler nedeniyle de tüm yaşam akışını etkiliyor. Özellikle inme- felç hastaları koronavirüs risk faktörlerinden pek çoğunu taşıdıkları için öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken grupta yer alıyor. Bu duruma bir de fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin aksatılması eklenince kalıcı sakatlıklar da kaçınılmaz olabiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar, inme-felç hastaları için önemli önerilerde bulundu. 

İnme - felç hastaları daha riskli durumda

İnme, beynin kan dolaşımının aniden bozulması sonucu gelişen beyin hasarıdır ve toplumumuzda aslında hastalığın sonucu olan felç kelimesi ile de anılmaktadır. İnme, beyin kanaması, beyin damar tıkanıklığı, beyine pıhtı atması gibi sebepler ile oluşur. Kişide hareket, denge, duyu, duygu, konuşma, düşünme gibi pek çok farklı alanda belirti ve bulgulara neden olabilmektedir. Kişinin hayatında önemli fiziksel ve psikolojik kısıtlanmalara yol açmaktadır. Bu engelleri aşmak için genelde uzun ve kararlı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci gerektirmektedir. İnme- felç geçirmiş kişiler koronavirüse yakalandıkları takdirde zatürre gibi ağır problemler açısından daha riskli duruma gelmektedirler. Bu açıdan pandemi inme - felç hastaları üzerinde iki kat stres oluşturabilmektedir. 

Koruyucu önlemlere uymak çok önemli 

Koronavirüs her yaştan insanı etkileyebilir. Ancak bazı risk faktörleri yeni koronavirüs hastalığına daha kolay yakalanmaya ve hastalığın daha ağır seyretmesine neden olmaktadır. 

Bu risk faktörleri arasında;

-İleri yaş (65 yaş ve üzeri özellikle risklidir)

-Hipertansiyon 

-Diyabet yani şeker hastalığı 

-Kalp hastalıkları

-Akciğeri hastalıkları (KOAH gibi)

-Obezite 

-Kanser

-Bağışıklık sistemini zayıflatan kronik hastalıklar yer almaktadır.

İnme hastaları ise genellikle bu risk faktörlerinden bir veya daha fazlasını taşımaktadır. İnme ve inmeye zemin oluşturmuş hastalıklar vücudu zayıf düşürerek hastalığı atlatmada ihtiyaç duyulan rezerv kapasiteyi azaltmaktadır. Benzer durum grip virüsü “influenza”da da görülmektedir. Riskli kişilere mevsimlik influenza aşılarını yaptırmaları bu nedenle önerilir. Yeni koronavirüs için aşı çalışmalarına hala devam edilmektedir. Bu yüzden yüksek riskli kişilerin hastalığa yakalanmamak için koruyucu önlemlere uymaları çok önemlidir.

Koronavirüs (Covid-19) inme riskini artırabiliyor

İlk veriler koronavirüsün inme riskini artırdığını işaret etmektedir ancak oranı henüz bilinmemektedir. Genelde bu ilişki daha ağır seyirli enfeksiyonda görülmüştür. Çin’in açıkladığı verilere göre Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin %6’sında inme, %15’inde diğer şiddetli nörolojik belirtiler (konfüzyon, deliryum, koma) görülmüştür. Bu, ağır zatürre geçiriyor olmaya bağlı olabilir veya Covid-19’a özel bir durum olabilir, henüz kesinleşmemiştir. Koronavirüs nadiren beyin dokusu iltihabı (ensefalit) yapabilir. Literatürde Covid-19 ile ilişkili olarak akut hemorajik nekrotizan ensefalit (beyin dokusunda ödem ve kanma ile seyreden iltihap) vakası bildirilmiştir.

Ev içinde de çok dikkatli olunmalı 

Koronavirüs hastalığını ağır geçirme açısından yüksek riskli kişilerin ve evdeki diğer kişilerin ev içinde mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir. Fiziksel veya mental fonksiyon kısıtlılığı olan inme-felç hastasına bakan kişiler de tedbirlere sıkı ve çok ciddi bir şekilde uymalıdır.

-Ev kalabalık ise diğer kişilerle arasına en az 2 metre mesafe bırakılmalı ve tıbbi maske takılmalıdır.

-Refakatçi mümkünse ayrı bir odada kalmalı, bu mümkün değilse kalınan odanın iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir. 

-İnme- felç hastası ve ilgilenen bakıcısı veya yakınının ev içinde hareketi sınırlı alanlarda olmalıdır.

-Varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanımı önerilmektedir. 

-Bardak, tabak, havlu gibi eşyalar ortak kullanılmamalıdır. 

-Eve ziyaretçi kabul edilmemelidir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyona evde de devam edilmeli

İnme tedavisinde ilk hafta ve aylar fizik tedavi ve rehabilitasyon için altın değerindedir. Erken dönemdeki inme hastalarında fizik tedavi için yatarak fizik tedavi hastanın daha az kişiye temasının sağlanması ve daha yoğun bir program uygulanabilmesi açısından önemlidir. Bu dönemde robotik fizik tedavi de iyileşmeye katkı sağlayabilir. İnme tedavisinde belirli bir mesafe kat edilmiş hastalarda ise pandemi sürecinde evde düzenli egzersiz tercih edilebilir. Böylelikle daha az kişiye temas edilir. Bu noktada hastaların inme fizik tedavisine telerehabilitasyon denilen online fizik tedavi ile devam etmek de bir seçenek olabilir. 

İnme tedavisinde online fizik tedavi nedir?

Riskli gruptaki hastaların bu dönemde rehabilitasyon amaçlı hastaneye yatırılması veya her gün gelgit yapması onların enfeksiyonla karşılaşmalarına yol açabileceğinden yatış veya ayaktan fizik tedavi kararları ertelenebilmektedir. Bu karar hasta, ailesi ve takip eden fizik tedavi uzmanının birlikte vereceği bir konudur. Mutlaka gerekli olduğu durumlarda inme tedavisinin ertelenmesi doğru olmayabilir. Hastanın koronavirüs nedeni ile alınan pandemi tedbirleri kapsamında hastaneye gelmemesi veya daha seyrek gelmesine karar verilmesi durumunda hastaların fizik tedavi, iş ve uğraşı terapisi, konuşma terapisi gibi ihtiyaçları ortadan kalkmamaktadır. Hastanın hastaneye mutlaka gelmesi gerekmeyen durumlarda telafi için teletıp ya da telerehabilitasyon denilen online fizik tedavi yöntemleri devreye girmektedir. Online fizik tedavide hastanın hekim ve fizyoterapisti veya ergoterapisti ile görüntülü görüşmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu görüşmede hastanın yapması gereken egzersizler hastanın katılımı ve bakıcısının yardımı ile yaptırılır.  Telerehabilitasyon her gün online fizik tedavi şeklinde veya haftanın 3 günü klinikte normal fizik tedavi ve robotik fizik tedavi programı, diğer 3 günü de evde internet vasıtası ile bağlanarak online fizik tedavi olacak şekilde hibrid olarak uygulanabilir. Böylece hasta tedavisine aksatmadan devam edebilmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün niyet ettiğiniz şeyleri yapmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda daha hassas olabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İlişkiler önem kazanabilir. Tartışmalara dikkat etmenizde fayda var. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konularda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamayın. İkili ilişkilerinizde tartışmalar yaşanabilir. Bazı olayların daha rahat farkına varabilirsiniz. Harekete geçmeden önce düşünmek için kendinize fırsat tanımalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni ümitler besleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak için uygun bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler, sorumlu olduğunuz konuları daha kolay toparlamanıza yardımcı olacaktır. İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.  Olgunlaşma içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi meşgul edebilir. Hedeflerinize ulaşmak için bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Göz önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Devlet ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Gün içinde kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aşk ve ilişkilerinizde hareketli bir gündesiniz. Yakın ilişkilerinizde ani çıkışlar yapmamanızda fayda var. Gün içinde size zevk veren konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi daha özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız. Karşınızdaki insanların isteklerine önem vermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı konulara dikkatinizi verebilirsiniz. Sizi krize sokan konulara karşı özen göstermenizde fayda var. Korku ve endişe duyduğunuz konuları göz ardı etmekte zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde bazı kararlar alabilirsiniz. Gün içinde aşırı harcamalardan uzak durmalısınız. Akşam sevdikleriniz için sürprizler hazırlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.  Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Tamamlanma içinde olabilirsiniz. Gün içinde sizi uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İşlerinizi planlamanız sizi rahatlatacaktır. Birlikte çalıştığınız kişilerin hayatlarıyla ilgilenebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın ilişkilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Gün içinde kendinize de zaman ayırmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlerde kendinizi daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Aşk ve ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Kadınlarla ilgili konular dikkat çekebilir. Bazı konularda risk almaya yakın olabilirsiniz. Sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz. Harcamalarda aşırıya kaçmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde ev hayatınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi güven arayışına itebilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Gün içinde duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Yakın ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde yeni farkındalıklar içinde olabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Uğraştığınız işlerde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemelere gidebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulardaki yaşadığınız sıkışıklıklar sizi tekrar organize etmeye itebilir. Gün içinde sevdiklerinizle paylaşımda bulunmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluKovid-19'un yol açtığı psikolojik problemler
İç Mimar Nilay Eker
İç Mimar Nilay Eker2021 dekorasyon trendleri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluKorkutuculuğa son ver!
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi alın germe yöntemi sizin için daha uygun?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaSağlıklı tırnaklar için yol haritası
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanPeki aşk nerede?
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşNeden evde bitki bakmalıyız?
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazHangi bitkiler alerjik reaksiyonlara sebep olur?
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla ŞengörGeniz akıntısı ve sinüzit hastalığı
Nur Demir
Nur DemirDünyanın enerji ağları
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzmanından dengeli yaşlanma için önemli ipuçları

Uzmanından dengeli yaşlanma için önemli ipuçları

Neslihan Atagül'ün hastalığı Geçirgen Bağırsak Sendromu nedir? Geçirgen Bağırsak Sendromu belirtileri nelerdir?

Neslihan Atagül'ün hastalığı Geçirgen Bağırsak Sendromu nedir? Geçirgen Bağırsak Sendromu belirtileri nelerdir?

Soğuk havalarda sadece bu tatlıyı yiyorlar! İçerisinde bolca bal ve ceviz bulunuyor...

Soğuk havalarda sadece bu tatlıyı yiyorlar! İçerisinde bolca bal ve ceviz bulunuyor...

İnme - felç hastaları koronavirüse karşı nasıl korunmalı?

İnme - felç hastaları koronavirüse karşı nasıl korunmalı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet