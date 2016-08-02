Bazı çocuklar aslında bazı demeyelim hemen hemen hepsi ısırmaya bayılır. Kendilerini ifade etmenin, dikkatleri üzerine toplayarak çevresini etkilemenin bir türüdür onlar için ısırmak. Aslında bir tür saldırganlık değil midir? Ve bu saldırganlık dediğimiz alışkanlığı yani ısırma eylemini biz anne babalar öğretiyoruz. Evet evet yanlış duymadınız gerçekten biz öğretiyoruz. Sevgisini el ve ayaklarını hafifçe ısırarak gösteren anne baba yok mudur?

Ben şahsen o annelerdenim. Çocuğumda beni ısırdığında kıkır kıkır gülüp onun iyi birşey yaptığını zannetmesine yol açan da benim. Ama ısırma eylemini bir kere öğrenen ve denediğinde karşısındakinin tepki gösterdiğini gören çocuk zamanla bu hareketi silaha dönüştürür. İlkel bi davranış olan ısırma hem ısıranın hem de çocuğunuzun diğer çocuklar tarafından dışlanmasını da sağlar. Bazı çocuklar ise diğer çocukların ses çıkarmayıp uslu uslu ağladıklarını görürler ve bu eylemi direkt alışkanlığa çevirirler.

Gel gelelim ısırmanın kötü olduğunu göstermek için çocuğumuzu bir kez bile olsa ısırmamamız gerektiğini öğretmeye 18 aylıktan başlar ısırma merakı ve devam eder. Bu yaşlarda ise çocuğun iki acı arasında ilişki kurma olasılığı zayıftır. Isırılmak onun acı duymasını sağlar, ancak başkasını ısırmaya devam etmemesini engellemez.

Çocuğumuzun ısırmalarını hoşgörü ile karşılayıp gülmeyip sakin bir tavırla onu uyarın. Bir ebeveyn olarak şunu da asla unutmamak gerek, çocuklar hiçbir zaman başkalarına saldırmak istemezler. Tek istedikleri oynarken keşfetmek ve eğlenmektir. Tabii ısırılmaya karşılık geri ısırmakta doğru bilinen bir yanlıştır. Kısacası; asla çocuğunuzu geri ısırmayın!

İpek Dağıstanlı

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