Beklenilen an geldi bebeğim yürümek istiyor!

Ahhh o bacaklar yok mu? Anne karnında başlar hareket etmeye, dünyanın en duygusal tekmeleri atar içimizde pıt pıt. Bebekler doğduktan 2 hafta sonra iki bacağını gayet rahat kullanabilir ona yardımcı olursak daha da bu durum hoşuna gider. Her konuda olduğu gibi bebek için de "Acaba ne zaman yürür?" konusu hep popülerdir. Bazı bebekler 9 aylık, bazıları ise neredeyse 2 yaşına doğru yürür. Ama 16 aylık olan bir bebek hala yürümeye meraklı değilse doktora gitmek gerekli diye düşünmekteyim. Bu arada bebeklerin geç yada erken yürümesinin zekayla ilgisi yoktur. İsviçre Zürih Üniversitesi’nde 228 çocukta yapılmış bir araştırmadan bahsedeyim; İlk adımları en erken 8,5 aylık en geç ise 20 aylıkken atıyor bebekler. Ve zekayla yürümenin hiç bir ilişkisi yok. Yani 13-14 aylık olduğu zaman evdeki yaramaz hala yürümüyorsa stres yapmayın durum normal. İkinci oğlum Almir, 6 aylık emeklemeye başladı. Oldukça hareketli bir bebek olduğu için beklentimizi hemen yükselttik. Yükselttiğimize de değmedi değil çünkü 12 ay 3 haftalıkken başladı pıt pıt yürümeye. Şimdi 14 aylık ve gayet şirin bir şekilde yürüyor. Zihinsel değil de fiziksel büyümeyle yakından ilgisi var yürümenin. Bacakların yeteri kadar uzunluğa kavuşması lazım yürüyebilmesi için bebeğimizin. Ve tabii ki bebeğimizin yürümesine yardımcı olmak yani onu yüreklendirmek de pek bir önemli: "Hadi gel, şuradaki oyuncaklarımızın yanına gidelim birlikteeeee!” gibi cümlelerle...

Almir, artık çok sosyal çünkü benimle, çevresi ve oyuncaklarıyla oynamaya başladı. Keyfi oldukça yerinde… Sıra onu ebeveyn olarak tehlikelerden korumaya geldi.

Evde ıslak, kaygan zemin aman olmasın çünkü kayıp düşer paniğindeyim sürekli ama nafile kaygan olmasına gerek yok ortamın. Yapılan araştırmalarda bebeklerin 1 saat içinde ortalama 17 kez düştüşü ortaya çıkmıştır. Bırakalım düşsünler nasıl olsa düşe kalka büyümeyecek mi? Önlemini alırız biz anneler ama benden yazması merdivenli evde oturuyorsanız minik parmaklık şeklinde kapılar var, takın onları merdivenlere, kapılarıda kilitleyin sokağa çıkmaya daha doğrusu kaçmaya fırsatları olmasın.

Kısacası; Beklenilen an geldi, 12-19 aylık bebeğimiz 1 saatte ortalama 701 metre yürüyüp, 2368 adım atarak, 17 kez düşer. Ve her düştüğünde biz annelerin içi “Cısss” eder...

İpek Dağıstanlı

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