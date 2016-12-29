Çocuğunuzun İlk Sözcüklerini Hatırlıyor Musunuz?

Çocuklarımızın konuşmak için çabalamaya başladığı dönemler biz ebeveynlere oldukça heyecan verdiği zamanlardı. İlk oğlum Emir'in sevindiğinde "Dabırdiii" , uykusu gelince de "Goyyy goyyyy gooyyyy" diye mırıldanması aradan 13 yıl geçmiş olmasına rağmen dün gibi kulaklarımda. Hele ilk anlamlı sözcükler ve o sözcükleri mimiklerle harmanlayıp söylemesi. Hafızalardan silinmeyecek, duyduk duymadık demeyin dercesine herkesle paylaşılacak cinsten duygular.

İlk oğlum, 6. aydan itibaren kendini anlatmaya oldukça meraklıydı. Benim ve herkesin yakından ilgilenmesinin de tabii ki etkisi büyüktür dil gelişimine. Oynadığı araç-gereçleri tanıtmam, şarkılar, ninniler ve en önemlisi konuşurken göz kontağı kurmam dil gelişimi evrelerinin önünde gitmesine yardımcı olmuştu. 24-72 aylıkken Gramer Döneminde ise oldukça düzgün cümlelerle sohbete eşlik etmeye başlamıştı.

Aradan yıllar geçti 11 sene sonra ben ve eşim yine yeni ebeveyn olurken ilk oğlum da ağabey sıfatına hak kazandı. Ailemize dünya tatlısı bir o kadar da yaramazı Almir eklendi. Almir, 21 aylık. Dediğim gibi oldukça hareketli. 6 aylıktan itibaren dünyayı tanımaya çalışıyor yani emekleme 6. ayda başladı bizim evde. Masa, sandalye, yatak altı kısacası arkanı döndüğün an kaybolan Almir'in çıkardığı seslerden ne istediğini de anlayabilmeye başlamıştık o dönemde.

12-18 aylara geldiğinde ilk anlamlı sözcüklerini kurmasını beklerken istediğini ağlayarak anlatması aile bireyleri için oldukça yorucu oldu. " Su, ver, gel" demesini beklerken her şeye "Babaaa" denmesi babasını sevindirmedi değil tabii ki. Evde bol bol Almir'le konuşup sabırla diyalog kurmaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar duydukları her şeyi kaydederler. Söyledikleri kelimelerin düzgün olmasını beklememek gerekir. İlk 50 kelimeyi çok zor öğrenseler de 20. aydan itibaren kaydettiklerini hayata geçirerek bizi şaşırtırlar.

İlk oğlumda ve şimdilerde ikinci oğlumda da severek uyguladığım yöntem gece yatarken masal anlatmak. 1 yaşından sonra her çocuğun dikkatini çeker masal. Okuduğum hikayeyi ses tonumla renklendirirken onu hikayenin içine katıp "Kedi ne yaptı şimdi? Miyaavvvv mı dedi?" diyerek dil gelişimini destekliyorum.

Almir, şimdilerde en çok ihtiyaç duyduğu yani en sık duyduğu kelimeleri öğrenmekle meşgul. Pasif bir şekilde kaydediyor hafızaya. Yaklaşık 3 ay sonra pasif anladıklarını aktif bir şekilde sunacak bize.

Yani kısacası; Kelimelerin birleştirilmesi (iki kelime) dönemi olan Telgrafik Konuşma dönemine "Hoş geldik"

İpek Dağıstanlı

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