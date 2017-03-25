“Dişçi Korkusu” bu yüzyıldaki çocukların bilmediği bir kavram aman bilmesinler de...Çocukluk anılarımızın başrol oyuncusu değil miydi bu korku? Yeni nesil anneler ve diş hekimleri artık çocuklara dişçi koltuğunu sevdirmenin yollarını en hassas bir şekilde sunuyorlar. O koltuğa mutlu oturup klinikten mutlu ayrılması için ellerinden geleni yapıyor pedonti uzmanları ve aileler. Çünkü; diş hekimini seven çocukların dişleri daha sağlıklı oluyor!

Geçtiğimiz günlerde blogger anne arkadaşlarımla birlikte harika bir sabah kahvaltısının da bize eşlik ettiği Erenköy Dentamar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde buluştuk. Pedonti Uzmanları Dr. Levent Yılmaz ve Berk Kırant'ı adeta soru yağmuruna tuttuk. Önce çocuklarımızla ilgili başlayan sorularımız kendimiz için diş estetiğine kadar geldi.

Peki biz neler sorduk neler öğrendik? Hemen paylaşıyorum buyurunuz;

Biberon çürüğü nedir?

İlerleyen yaşlarda biberonla beslenen çocuklarda büyük risk altındadır. Özellikle şeker ilavesiz süt bile çürük yapıcı bir gıdadır. Özellikle gece biberon kullanan çocuklarda görülen yaygın çürük durumu tamamen buna bağlıdır. Sütü doğru zamanda doğru miktarda ve katkısız tüketmeliyiz.

Emzirme sürecinde bebeklerde ağız sağlığı için neler yapmalıyız?

Çocuk doktorlarının tavsiyesi anne sütünün 2 sene alınması yönündedir, ancak anne sütünün gece alınması hem içeriğindeki şekerin çürük yapıcı etkisi hem gece alınan gıdanın ağız içinde sabah saatlerine kadar kalması hem de uyku durumunda ve emzirme halinde dişi çürükten koruyan tükrüğünde azalması sonucu dişlerin ön yüzlerinde başlayıp renk değişikliği, ağrı ve şişliğe kadar gidebilen bir tablo gözükmektedir. Dişler sürmeye başladıktan sonra ( 1 yaşından itibaren ) akşam yemeğini yedikten sonra dişler fırçalanmalı ve sabah kahvaltısına kadar ilave bir yiyecek özelliklede süt ürünü verilmemeli. Süt ürünleri sabah kahvaltısıyla akşam yemeği arasındaki süreçte tüketilmeli.

Süt dişlerde renkleşme olursa?

Biberon kullanımına, şeker tüketimi sonucu çürük oluşumuna bağlı olmakla birlikte, düşme vakaları sonrasında olabilmektedir.

Bazı durumlarda ise çürükten bağımsız ağız içi bazı bakterilerin sayısının fazla olması dişlerde siyah diş eti bölgesine yakın siyah lekeler olabilmektedir. Ergenlik dönemine kadar devam eden renkleşmeler polisaj işlemi ile temizlenebilmektedir.

Alerjik ilaçlar ve demir ilaçları diş çürütüyor mu?

Kullanılan astım ve alerji ilaçları kullanım sonrası ağızda tükürük miktarının azalmasına bağlı olarak gıdaların dişler üzerine yapışmasına sebep olur. İlaç kullanımı sonrası dişlerin fırçalanması çürük önlemede çok önemli bir yol olacaktır. Bu tür ilaç kullanan çocuklarda koruyucu diş hekimliği uygulamaları ( fissür sealant ve florlama ) şiddetle tavsiye ederiz. Mutlaka çocuk diş hekiminizle irtibata geçiniz.

Biz annelerin bitmek bilmeyen öğrenme isteğinin yerini diğer kendimizle ilgili sorular aldı.

Diş beyazlatma nedir?

Diş beyazlatma tedavileri genellikle dişlerinin renginden memnun olmayan , kısmi protez yaptıran hastalarımızın , yeni dişleriyle kendi dişlerinin estetik uyumunu sağlamak için tercih ettikleri bir tedavi yöntemidir. Evde veya klinikte farklı iki şekilde uygulanabilir. Ev tipi beyazlatma yönteminde hazırlanan apareyler içine beyazlatma jeli gösterildiği gibi uygulanıp günde 4-6 saat uygulanır ve tedavi 6 gün boyunca sürdürülür. Klinikte yapılan uygulama ise 60 - 75 dakika süren ve tek seansda biten bir uygulama yöntemidir. Daha çabuk sonuç alındığı için genelde tercih edilen yöntemdir.

Diş Estetiğini anlatır mısınız?

Doğal, sağlıklı, estetik görünen dişler için dişetinin görüntüsü de son derece önemlidir. Dişetinin sağlıklı formu, simetrisi, rengi sağlıklı ve güzel bir gülüş tasarlamak için son derece önemlidir.

Dişetinin gülerken ve konuşurken çok fazla görünmesi (gummy smile) yüz estetiğini önemli biçimde etkiler.

Bu sebeple dişetinin yeri, formu, şekli, renklenmeleri cerrahi yöntemlerle kolayca düzeltilebilir.Bu cerrahilerde lazer ya da klasik cerrahi yöntemleri lokal anestezi altından yapılabilir.

Sadece dişetlerine küçük müdahaleler yapılarak yüz estetiğinde önemli değişiklikler oluşturabilir.

Ön dişlere yapılacak estetik porselen uygulamalarından önce dişetleri mutlaka değerlendirilmeli ve gerekli ise cerrahi olarak düzeltilmelidir. Bu işlem yapılarak porselen uygulamaların estetiğine çok önemli katkı sağlar.

İpek Dağıstanlı

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