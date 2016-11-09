Ek gıdaların başrol oyuncusu tahıllar değil midir?

Beklenen ay geldi ve ek besinlere başladınız. Bebeğinizin başlaması demek sizin başlamanız demek değil mi? Anne bebek için yeni bir döneme hogeldiniz! Dolayısıyla sabırlı ve sakin olarak bebeğinizi besleyebilir yediği besini ona anlatabilirsiniz. Çünkü artık evde ikinci bir menü var. Buharda pişen sebzeler, kabızlık yapmaması için dikkat edilen meyveler, tuz ve salça kullanılmadan yapılan yemekler ve daha fazlası yemek listesi kurallarında yer aldı. Ek besinlere başladığınız günlerde önce çay kaşığı miktarında isterseniz sütle karıştırarak verebilirsiniz. Kaşığı reddetti ve ağlamaya başladı moraliniz bozulmasın kaşıkla beslenmeyi öğrenmesi zaman alsa da biz anneler sabırla denemeye devam edeceğiz.

Bebekler küçük yetişkinler değildir. Yetişkin biriyle bebeklerin besin ihtiyaçları farklıdır. Yetişkinden 6 kat fazla D vitaminine, 4,5 kat fazla kalsiyuma, 4 kat fazla C vitaminine ihtiyaç duyarlar. Durum böyle olunca sağlıklı bir gelişim için 1 yaşına kadar beslenmesi yetişkinlerinkinden farklı olmalıdır.

Bebeğiniz eliyle yemeye başladığında ekmek ve bisküvi gibi yiyecekleri mama sandalyesinde otururken verin. Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişleri ezilmiş olarak yedirin. Patates ve muzu aynı gün yedirmemek için elinizden geleni yapın çünkü kabızlık yapabilir. Yani en değerli varlığımız olan bebeğimizin ek gıdaya başlama yolculuğunda onun yanında olmak yeni tatlarla tanıştırmak aslında çok eğlenceli bir süreç. Bu süreç içindeki olmazsa olmazlardan biri de tahıllar. Tahıllar hakkında bilgi sahibi olmayan yoktur. Doyurucu olması, vitamin ve mineral bakımından zenginliği ve tabii ki bebeğimizin sindirim sistemine uygun yapıya sahip olması sadece aklıma gelen bir kaç özellik. Evde sadece iki çeşit tahılı bir araya getirirken geçtiğimiz günlerde keşfettiğim Hero Baby, 8 tahılı birleştirip biz annelerin işini kolaylaştırmış. Her gün 1 porsiyon tahıllı mamanın bebeğimizin sağlıklı gelişimini destekleyip bir o kadar da doyurucu olduğunu biliyor muydunuz? Bu sebeple çocukların 0-3 yaş arasındaki kritik döneminde tahıl tek başına tam bir beslenme modeliyse gönül rahatlığıyla her gün bir öğün tahıl yedirmekte biz annelerin görevi.

İpek Dağıstanlı

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