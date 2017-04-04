Kardeş Kıskançlığını Engellemek Ebeveynlerin Elinde!

Kıskançlık nedir? diye sorsam şimdi sizlere ooo neler neler çıkar ortaya. Kimimiz deriz; "bende oldukça fazla olan bir duygu!" bir diğerimiz ise "hiç bilmediğim bir duygu!" diyerek cevap verebilir. Fazla kıskanmakla hiç kıskanmamanın davranış bozukluğu olduğunu biliyor musunuz?

O zaman azıcık kıskanmanın hiç bir zararı yok kimseye der devam ederim ben yoluma. İlkel bir duygu aslında maddi ve manevi değerin kişinin kendisinde olmamasından kıyaslama yaparak mutsuz olmasından kaynaklanıyor. Ortalama 18 ile 36 aylıkken gelişmeye başlıyor. Yani tuvalet eğitimi memeden kesilme gibi aşamalarda bir de kıskançlık ekleniyor çocuk gelişinin evrelerine. En çok bu duygu çocuklarda kardeşi olmasıyla başlıyor. Eve yeni bir üyenin katılmasıyla hayatımızın kökten değişmesine şahit olurken ilk çocuğun kıskançlık krizlerine de alışmamız oldukça zaman alıyor.

Çünkü bütün çocuklar ebeveynlerinin zamanını ve ilgisini hep isterler. Bu nedenle iki ve çok çocuklu ailelerde kardeşler arasında kıskançlık yaşanması normaldir. Tamamen ortadan kaldırmak tabii ki mümkün değildir. Kardeşinin olmasını isteyen yada istemeyen her çocukta yaşanan normal bir problemdir. Eve yeni bir bebeğin gelmesi, en sevdiği annesini paylaşmasıyla sevginin azalacağından korkan bir çocuk ortaya çıkarır. Annenin sürekli bebekle ilgilenmesi zaten ilk gün kıskançlığının sebebidir. Kardeşler arası yaş farkı ne kadar az ise kıskançlık o kadar çok artar. Üç yaşın altındaki çocuklar anneye oldukça bağlıdır ve kıskançlık duygusu daha güçlüdür.

Böyle durumlarda küçük kardeşe ilgiyi azaltın eğer minik bir bebekse sizin sözcüklerle ilginiz yerine ona dokunmanızı yeterli. "Annem tabii ki ona mama yedirecek tabii ki altını değiştirecek çünkü o bunların hiç birini yapamıyor. Kardeşimin anneme ihtiyacı var!" düşüncesi oluşur. "Sen abisin, Sen ablasın" gibi sözler sarf etmekte doğru değil. Size ne kadar saçma gelse de çocuğunuzun fikirlerini dinleyip onu anlamaya çalışın.

Çocuklar kamera gibidirler, her şeyi kaydedip hafızalarından hiçbir şeyi silmezler. Kardeşler arasında kıyas yapmamalı, dayanışmadan uzak duran kardeşler değil, birbirini arayan, görüşen kardeşler yetişmelidir.

Aile içinde çocukları birbirleriyle yarışmaya özendiren tavır varsa, kıyaslamalar yapılıyorsa bunun sonucu rekabet ve kıskançlık olur.

Ebeveynler olarak kıskançlık oluşturacak tutumlarımızı gözden geçirelim. Çocuklarımızın duygularına saygı gösterelim ki kardeşleri birbirlerine yakınlaştıralım. Çünkü bir insanın kardeşinin olması hayat boyu sürecek bir arkadaşının olmasıdır.

İpek Dağıstanlı

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