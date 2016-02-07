Çayın trendi mi olur demiş olabilirsiniz başlığı görünce ama artık bu yüzyılda var! 90’lı yılların gençliği olan ben, akşam yemeğinden sonra annemin demlediği çayla büyüdüm ve bu geleneği bozmayarak her gece çay demlerim yemek sonrası. O yıllarda demlik poşetmiş, sallama çaymış, bergamot kokuluymuş nerdee… Kaçak denilen çayı, eş dost bir yerlerden getirdi mi demler demler içerdik.

Herkesin ortak bitki çayı ıhlamur, mideyi bozunca da nane limon bildiğimiz milli bitki çayımızdı. Yıllarla birlikte herşey değiştiği gibi çay kültürü de oldukça değişti. Şimdilerde yani kışın en moda şey özellikle sosyal medyada kış çayı başlığı adı altında bir fincan çay fotoğrafı paylaşmak. Peki nedir bu kış çayı trendi? Çocuklarımızla birlikte ılık ılık içebileceğimiz, onların bağışıklık sistemini güçlendirecek, lezzetli mi lezzetli bir o kadar da faydalı bir trend.

Adaçayı, kuşburnu, ıhlamur, tarçın çubuk, zencefil ve karanfil kış çayının olmazsa olmazları. Zerdeçal, hibisküs, okaliptüs, havlıcan, kuşburnu, papatya, elma, ayva, portakal, limon, greyfurt, mandalina gibi bitki, baharat ve meyveler de kış çaylarında sıklıkla kullanılıyor. Şahsen ben tam bir kış çayı severim yıllarca tiryakisi olduğum siyah çaydan önce yeşil çaya geçiş yaptım şimdi ise kış çayı severim. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendimi kötü hissettiğimde ecza dolabına değil de bitki çayı kavanozlarıma yöneliyorum. Öksürük, boğaz ağrısı, üşüme, titreme, grip, soğuk algınlığı, karın ağrısı, burun akıntısı, romatizma, bronşit, halsizlik ve yorgunluğa süper geliyor. Ayrıca hastalığı da engelleyici, zinde kalma, strese güle güle etkisi kesinlikle var kış çaylarının. Durum böyle olunca oldukça bilgi ve tecrübe sahibi de oldum bitki çayı yapımında, örneğin; bitki, baharat ve meyveleri su ilave ederek çaydanlıkta kaynatmak doğru değil. Acılaşıyor ve etkisini yitiriyor. Kaynamış suya atıp demlemeye bırakın, süzerek afiyetle için derim. Bitki çaylarına şeker ilave etmeyip bal yada pekmezle tatlandırmayı deneyin harika oluyor.

Gelelim son 2 yıldır kışın içmeyi ve evde yapmayı çok sevdiğim kış çayına… Baharatlı sütlü çay yani Chai Tea Latte. Takmış vaziyetteyim bu çaya aslında içtiğinizde bildiğiniz halis muhlis Salep. Ama dünya çay markaları bu içeceği Chai Tea Latte olarak bize sunuyor. Hazırlaması çok kolay baharatlarla tatlandırılmış en trend çay olan Chai Tea Latte’yi evde yapmak isterseniz işte tarifimi paylaşıyorum;

1 bardak kaynar suya, 1 adet siyah çay bardak poşeti atın ve demlenmeye bırakın. Başka bir kaba 2 bardak sütle demlenmiş çayı da ilave ederek kaynatın. 5-6 adet kakule çekirdeği, 2-3 adet karanfil, birer çay kaşığı toz zencefil ve tarçın, çay kaşığının ucuyla karabiberi sütlü çaya ekleyin. Baharatların aromalarının sütlü çaya geçmesi için birkaç dakika bekleyin. Süzerek afiyetle için. Şekersiz içmenizi tavsiye ederim ama illa tatlandırmak isterseniz balla harika oluyor yudumlamak.

Şimdi hep birlikte mutfağa kendimize ve sevdiklerimize sürpriz bir yorgunluk çayı hazırlamaya :)

İpek Dağıstanlı

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