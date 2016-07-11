Tatili hak eden ebeveynler çocukla tatile hazır mısınız?

Bütün bir kış çalıştık, didindik ve hayalini kurduğumuz yaz tatilini hak ettik öyle değil mi ebeveynler? Benim için bu yıl ki yaz tatili diğer yıllardan pek bir farklı. 16 aylık Almir, saniye durmayan meraklı mı meraklı bir minik. Durum böyle olunca yaz tatili baya bir eğlenceli olacak diyerek yazın ilk tatilini ailece gerçekleştirdik. Çocukla tatili keyifle geçirmenin bazı püf noktaları vardır. Yine yeni yeniden anne olan benden tatilinizi enfes geçirme tüyolarına hazır mısınız?

Tatil planlarınızı yaş başı veya sonu diye tercih edin; çocuğun yaş grubuna uygun tatil yerlerini seçmek pek önemli. Çok sıcak aylar yerine yaz başı veya sonu seçilirse çocuklarımızın sağlığı açısından da iyi. Yeni doğmuş bebeklerin aileleri uzak yerler yerine yakın yerleri tatil olarak seçerlerse daha keyifli bir tatil geçirirler.

Eczane ve hastane yakını yerleri tercih edelim; 2 yaş altı bebekle tatil yapmak oldukça zordur. Evdeki sessizlik ve düzene alışmış bebek yeni bir ortamla tanışınca hava koşulları ve yolculuğun etkisiyle mutsuz olur. Sakin ve gürültüsüz bir ortam sağlarken mutlaka eczane ve hastanenin yakın olduğu yerleri tercih edelim.

Düzeni bozulmamalı; ek gıdaya başlayan bir bebeğiniz varsa mutlaka mutfağın olduğu devre mülk, apart otel ve yazlık tatilini tercih etmeli. Kolayca hazırlarken ek gıdaları düzeninizi de bozmazsınız.

Yola çıkış saatinizi çocuğunuzun uykusuna göre ayarlayın; Okul öncesi çocuklar meraklı ve bir o kadar da hareketlidirler. Uzun yolculuklar onlarla zordur. Gerçi küçük çocukla her yolculuk oldukça hareketli geçer ama sanki uçak yolculuğu daha iyi olur gibi geldi bu tatil bana. Neden mi? Araba yolculuğu hem sıcakların olması hem de uzun yolculuk saatlerinden dolayı hem bizi hem çocuklarımızı yoruyor. Uyku saatine göre trafiğe çıkarsak 2-3 saatte bir mola verirsek daha sağlıklı bir yolculuk yapmış oluruz.

Emniyet kemerini unutmayalım; yaş grubu küçük ise zaten araba koltuğu kullanmalıyız. Yolculuk sırasında gelen güneş ışınlarını korumak için güneşlik takmalıyız.

Yolculuk oyuncakları alın; yedek giysi, bez, ıslak mendil, mama, su alırken yanınıza oyalamak için sevdiği oyuncakları almayı unutmayın. Bavulunuz haricindeki bu çantanızda aradıklarınız rahatça bulabilirsiniz.

İlaç çantanız mutlaka yanınızda olmalı; eğer uzun bir tatile gidiyorsanız doktor kontrolünden, aşılardan sonra acil durumlar için kullandığınız ilaçlarınızın olduğu çantanızı bavula atın.

Beslenme ve uyku saatini değiştirmeyin; beslenme ve uyku programı değişen çocuğun davranışları olumsuz yönde değişir. O yüzden rutinden aman çıkmayalım.

50 faktörlü güneş kremi yaz tatilinin en önemlisi; deniz veya havuz kenarında uzun süreli kalmalara dikkat! En yüksek olan 50 faktör güneş kremi sürüp şapkasız gezmesine izin vermeyelim çocuğumuzun. 10:00-15:00 saatleri arasında güneş görmeyen yerlerde olmalarına ayrıca önem vermeliyiz.

Suyun kenarında yalnız olmasın; kolunda kolluk bile olsa dikkat etmemiz gereken bir durum. Ayrıca sudan korkuyorsa girmesi için zorlamayın. Suya girdiği zaman çıkmak bilmeyen çocukları uzun süreli kalmaması için ikna edebilme kabiliyetine de sahip olmak gerek.

Yani hızlıca sayacak olursam;

Çocuklarla yolculuğa çıkarken eğer uzun bir yolculuğa çıkılacaksa ve uzun süredir doktor kontrolü yapılmamışsa çocuk hekimi ile görüşülmeli.

Araba ile yapılacak uzun yolculuklarda eğer çocuğunuz arabada uyumaya yatkın ise uyku saatine denk gelen zamanda yolculuk yapmayı tercih edin.

Trafik kazalarından korunmak için bebek ve çocuklar arabanın arka tarafında kendi oto koltuklarında seyahat ettirilmeli.

Uçakla yapılacak yolculuklarda kulak rahatsızlığı olan çocuklar mutlaka doktor görüşü ile seyahate çıkmalı. Kulak enfeksiyonu olan çocuklarda özellikle ciddi vakalarda enfeksiyon düzelene kadar uçuş yapılmamalı. İniş ve kalkışlarda oluşan basınç değişikliği sonucu kulakta oluşabilecek rahatsızlık nedeniyle bebek emzirilmeli veya biberon, emzik verilmelidir. Büyük çocuklarda çiğnemesini sağlayacak bir şeyler verilebilir. Uçakta burun tıkanıklığını da önlemek önemli. Doktorunuzun önerisiyle uygun burun spreyleri ya da tuzlu su içeren burun spreyleri kullanın.

Uçak veya arabada çalışan klimalar çocuklarda su kaybına yol açabileceği için mutlaka düzenli olarak çocuğun sıvı almasını sağlayın.

Çocuğun yolda sıkılmasını engellemek için sevdiği veya yeni alınmış, dikkatini çekebilecek oyuncakları, kitapları yanınıza alın.

1 yaşından küçük çocuklar da araba ile uzun süreli seyahate çıkabilir. Ancak 2 saat aralıklarla durularak bebek emzirilmelidir. Ayrıca bebek uzun süre aynı pozisyonda durduğu için rahatlaması amacıyla mola verilip, arabadan çıkarılması ve pozisyonunun değiştirilmesi gerekir.

Ateş ölçer

Burun tıkanıklığı için serum fizyolojik damla

Parasetamol içeren ilaç

Antiseptik kremler

Antihistaminik (allerji giderici) ilaçlar

Yanık merhemi

Böcek ve sinek ısırığı için kullanılabilecek jel, yara bandı

Sivrisineklere karşı cibinlik

Havuzda veya denizde çocuğun kullanması için can yeleği, güneş sütü, şapka ve plaj terlikleri bavulda bulundurulması gereken en önemli eşyalardandır.

İpek Dağıstanlı

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