Yeni Yıldan Ne İsteriz Ne Gelir?

Yeni yıl yaklaşırken hepimizde bir durum güncellemesi ortaya çıkıyor. Sosyal medya sayesinde yeni yıl dileklerimizi bağıra bağıra evrene yollarken herkes herkesin hemen hemen ne dilediğini biliyor. Yeni ev, yeni araba, yeni aşk, eski dostluklar, hamilelik, evlilik, para, şöhret gibi olumlu dilekler dışında başka dileklerde olmuyor değil :) Bu yıl itibariyle 37 yaşına "Merhaba!" diyen yıllardır da yeni yıldan çeşitli şeyler bekleyen ben artık taleplerimi dondurdum. İste iste nereye kadar, düşüncesinden çıkarak şimdiye kadar sadece Noel Baba'nın çocukluk yıllarımda ki hayallerimi gerçekleştirdiği kanısına vardım. Noel Baba da zaten ya babam ya dedemmiş :) Umutla bir yıla başlamak, gerçekleştirilebilecek hayallerin kararlarını almak 2016 mottom. Örneğin; geçmiş yıllarda, keza aklıma gelmeyen bir çok şeyi yeni yıl bana verdi, istediklerimin çoğunu da vermeyi unutarak:) Aldığımız güzel şeyler kaybettiklerimizin hiçbir zaman yerini tutmadı. Hayatın döngüsü yaşamın bir parçası diyorum ben bu duruma sitem etmeyerek. Her zaman herkes için sağlık ve uzun bir ömür benim istek listemin en başındadır. Diğerleri yaşam şartlarıma ve yaşlarıma göre hep değişti. Bu yıl 2 çocuklu koskocaman bir anneyim. Biri bebek diğeri ergen annesi hemde.

Peki anneler ne diler?

Çocuklarının yeni yıl ve diğer yıllarda da mutlu olmaları, derslerinde başarılı , toplum içinde sevilen, az öksürük, bol gülücük, "Tebrikler ne güzel yetiştirmişsiniz!" iftihar cümlesi, paha biçilmezdir her anne için.

Peki biz yetişkinler yeni yıldan hep ne isteriz yada yeni yıl acaba bu sene bize ne verecek?

En gizemlisi de o bizim istediğimiz değil bize bu yılın neler getireceği :) Şahsen ben bu yılda da doğru bildiğim şeyleri yapmaya devam edeceğim, yeni dostlar yada dostluklara hiç açık olmadığıma, günleri koşarak değil yürüyerek yaşayacağıma, kredi kartıma bilinçli davranmaya, ayakkabı ve makyaj malzemesi tutkunluğumu törpülemeye, sahilde oltacıların arasında soğuk olmayan havalarda yürüyüşe, kitap hedefimi rekora taşımaya, kocamla kolkola sinemada mısır yemeğe hazırım.

Evet 2016, ben neyi istediğimi gayet iyi biliyorum ama senden ne gelir onu kestiremiyorum:)

Sonuç olarak; Ne istediğimizi bilmezsek , istemediğimiz şeyleri çatır çatır yaşarız...

İpek Dağıstanlı

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