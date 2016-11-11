Yepyeni kitabı Beni Ödülle Cezalandırma ile Karşınızda Özgür Bolat!

Son günlerin en çok satanlar listesini süsleyen "Beni Ödülle Cezalandırma" kitabının yazarı Özgür Bolat’la uzman 5 Blogger anne olarak Hilton İstanbul Bomonti’de buluştuk. Adeta soru yağmuruna tuttuğumuz Eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, kitabından tutun da akademik kariyerine ve özel hayatına kadar her şeyi Esra Ertuğrul, Alev Özkan, Sinem Gerger Akınal, Burcu Çalışkan ve bana anlattı. Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmış, Uluslararası bir konferansta "En İyi Genç Araştırmacı" ödülüne layık görülmüş kısacası kendini bilime ve ebeveynlere adamış gencecik bir yeni nesil yazarlarından.

Koşulsuz ebeveynlik anlayışıyla birey yetiştirme yöntemini yaymak için ortaya çıkmış tam bir başucu kitabı Beni Ödülle Cezalandırma. Çocuk eğitiminde doğru bildiğimiz yanlışlar var bu kitapta. 2 günde okudum bittikten sonra da üzüldüm doğruyu yazmak gerekirse. Biz ebeveynlere bilimsel açıdan yardımcı olan Özgür Bolat, sadece çocuklara ödül vermenin görünmeyen gizli zararlarını anlatmıyor, bizlere bir model, pratik çözümler ve uygulamalar öneriyor.

Acaba ödülle ilgili tüm bildiklerimiz yanlış mı?

Cevap veriyorum. Evet!

Çünkü çocuk bir bütün olarak doğuyor. Koşullu severseniz onu değersizlik duygusu oluşuyor. Değersizlik duygusu ise kaygıyı oluşturuyor. Ödül olan yerde ise çıkarcılık vardır. Sohbetimizin konularından bazılarını paylaştım sizlerle. Biz ebeveynlerin kafalarındaki, ödül ve cezaya dair tüm soruların cevapları ve çocuğunuzla ilişkinizde anlamlı değişikler yaşayacağınızın garantisini bu kitapta bulacağınıza eminim.

İlk kitabıyla ilgili tüm detayları bizimle paylaşan Dr. Özgür Bolat’a samimiyetinden dolayı teşekkürler. Bol baskılı çok satan listeli bir kitap olması ümidiyle...

İpek Dağıstanlı

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