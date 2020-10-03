İskonto Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle İskonto Nasıl Hesaplanır?

Firmalar genellikle satış fiyatı üzerinden %5, , %20 gibi iskonto uyguluyorlar. Bazen bu iskontolor %50 ve %60’ları bulabiliyor. Normal bir tüketici bunu etiket üzerinde gördüğünde eski ve iskontolu fiyatı görecektir. Fakat ürünün gerçek satış fiyatını öğrenip, iskonto oranını kendiniz uygulayabilirsiniz.



İskontolu Satış Nedir?



Ürün/mal/hizmetler sezon veya yıl içinde belirlenen bir fiyat üzerinden satışları yapılıyor. Özel kampanya, seri sonu, tasfiye gibi durumlarda firma belirli oranda indirim yaparak, satışa devam ediyor. Ürün/mal veya hizmetin indirimli olarak satılmasına iskontolu satış deniliyor. İskontolu satışlar, vitrinlerde, reyonlarda ve etiket üzerinde gösteriliyor.



İskonto Nasıl Hesaplanıyor?



Sektöre ve firmalara bağlı olarak farklı iskonto politikaları uygulanıyor. Bazı firmalar %5, veya %20 iskonto oranı belirlerken bazı firmalar da %60, %70 iskonto oranı uygulayabiliyorlar. İskonto oranı genellikle ürünün gerçek fiyatının 2 katı veya daha fazlası üzerinden belirleniyor.



Ürünün liste fiyatıyla iskonto oranını çarptığınızda ne kadar indirim yapılmış olduğunu buluyorsunuz. Bulduğunuz rakamı, ürünün normal fiyatından çıkardığınızda, indirimli fiyatı görebilirsiniz. Tek işlemle indirimli fiyatı bulabilmeniz için liste fiyatı x iskonto oranı, yüzde - = denklemini kullanabilirsiniz.



Bu yöntemden farklı olarak; iskonto oranını, ondalık sayıya çevirin. Örneğin %60=0,6, %30=0,3

Bulduğunuz ondalık sayıyı 1’den çıkarın. Çıkan sayıyla liste fiyatını çarptığınız zaman iskontolu fiyatı buluyorsunuz.



En Basit Yöntem İle İskonto Nasıl Hesaplanır?



Ürünün normal fiyatı 120 TL, iskonto oranı %40’dır.

120x%40=48 TL, bu fiyat yapılan indirimdir.

120-48=78 TL, ürünün indirimli fiyatıdır.



Hızlı ve basit şekilde iskontolu fiyatı bulmak için “liste fiyatıx (100-oran)/100” denklemini kullanabilirsiniz.

Ürünün normal fiyatı 120 TL, iskonto oranı da %40 olsun.

120x (100-40/100 = 120x60/100= 7200/100=72 lira iskontolu fiyatı oluyor.



Bunu diğer bir yöntemle bulabilirsiniz. %40=0,4 1-04=0,6 bulduğunuz oranı normal fiyatla çarpıyorsunuz.

120x0,6=72 TL iskontolu fiyatı buluyorsunuz.