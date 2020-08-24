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24.08.2020 - 12:33 |

Islak hamburger tarifi nedir? Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Hamburger severlerin bir başka tercihi olan ıslak hamburgeri evde yapmayı denemek isteyenler, ıslak hamburger tarifi arayışına geçti. Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte ıslak hamburger hakkında bilinmesi gerekenler...

Islak hamburger tarifi nedir? Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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Bu akşam MasterChef Türkiye yarışmasını izleyen vatandaşlar, ıslak hamburger tarifi arayışına geçecek. 16 yarışmacının mücadele ettiği kaptanlık oyununca en güzel ıslak hambugeri yapan yarışmacı Mavi takımın kaptanı olacak ve kırmızı takımın kaptanını seçecek. Peki ıslak hamburger tarihi nedir, ıslak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ISLAK HAMBURGER TARİFİ

ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ

200 gramdana döş eti
1 adetorta boy kuru soğan
1 dişsarımsak
1 adetyumurta
2 yemek kaşığıgaleta unu
1 çay kaşığıtuz
1/2 çay kaşığıtaze çekilmiş tane karabiber
1/4 çay kaşığıkimyon (arzuya göre)
4 adethamburger ekmeği

Sosu için:

3 yemek kaşığızeytinyağı
4 adetorta boy domates (etli ve sulu)
2 dişsarımsak
2 yemek kaşığıketçap (arzuya göre)
1 tatlı kaşığıdomates salçası
1/2 çay kaşığıtuz
1/4 çay kaşığıkarabiber

Islak Hamburger Tarifi Nasıl Yapılır?

Domates sosunu hazırlamak için; uç kısımlarını alıp ortadan ikiye kestiğiniz domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Sarımsakları oldukça küçük küpler halinde kesin, arzuya göre rendeleyin.

Zeytinyağını geniş bir tavada kızdırın. Sarımsakları ekleyip çevirin. Rendelenmiş domatesleri katıp orta ateşte kavurmaya başlayın. Ketçap ve domates salçasıyla kıvamını ayarlayın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Suyunu çekene kadar pişirme işlemini sürdürün.

Hamburger köftelerini hazırlamak için; kuru soğan ve sarımsakları rendenin ince tarafıyla rendeleyin.

Hafif yağlı dana döş etini cam bir karıştırma kabına alın. Rendelenmiş kuru soğan-sarımsak, yumurta, galeta unu, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve arzuya göre ekleyeceğiniz kimyon ilavesiyle yoğurmaya başlayın.

Özleşip toparlanan köfte harcını dört eşit parçaya bölün. Avuç içinizde yuvarlayıp üzerine bastırarak hamburger köftesi şekli verin. Orta kısımlarına hafifçe bastırıp çukurlar oluşturun.

Hazırladığınız hamburger köftelerini önceden kızdırdığınız yanmaz ve yapışmaz tabanlı, döküm tabanlı tavada ters yüz ederek kızartın.

Fırında kısa süre ısıttığınız hamburger ekmeklerini suyunu çeken domates sosa batırıp çıkartın. Sosu çektiklerinden emin olun. Orta kısımlarına kızarmış köfteleri yerleştirin.

Köfteleri kızarttığınız tavaya üzerini ıslattığınız yağlı kağıt serin. Hamburgerleri üzerine dizin. Kapağı kapalı tavada, kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kadar pişirdikten sonra sıcak servis edin.

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