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13.10.2020 - 13:48 |

Islak kek tarifi ve malzemeleri | Islak kek nasıl yapılır?

Pratik, evde kolaylıkla yapabileceğiniz en beğenilen ıslak kek tarifini sizler için derledik. Bu ıslak kek tarifi ile misafirlerinizin beğeneceği ve tarifini isteyeceği en nefis ıslak keki yapabilirsiniz. İşte ıslak kek için gerekli malzemeler ve ıslak kekin yapılışı...

Islak kek tarifi ve malzemeleri | Islak kek nasıl yapılır?
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Islak kek nasıl yapılır? En çok aranan tarifler arasında olan ve denenen tarifler ile çoğu zaman hüsrana uğrayanlar için en güzel ve lezzetli ıslak kek tarifini veriyoruz. İşte ıslak kekin yapılışı ve gerekli malzemeler.

ISLAK KEK TARİFİ MALZEMELERİ

* 3 adet yumurta
* 1 su bardağı toz şeker
* 1 su bardağı süt
* 1 su bardağı sıvı yağ
* 1 su bardağı un
* 1 paket kabartma tozu
* 1 paket vanilya
* 3 yemek kaşığı kakao

Sosu İçin:

* 1 su bardağı toz şeker
* 1 su bardağı süt
* 2 yemek kaşığı kakao
* Yarım su bardağı sıvı yağ

ISLAK KEK NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabına alarak hızlı devirde 2-3 dakika kadar çırpın. Ardından sıvı malzemeleri (süt ve sıvı yağ) ekleyin ve çırpmaya devam edin. Bu arada un, kakao, kabartma tozu ve vanilya gibi katı malzemeleri de ayrı bir kapta harmanladıktan sonra sıvı karışıma ekleyin. İyice karıştırın.

Yağladığınız ya da fırın kağıdı koyduğunuz fırın kabınıza döktükten sonra ısınmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin.

Pişmeye yakın sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir araya getirerek kaynayana kadar karıştırın ve kekiniz fırından çıkar çıkmaz dilimleyip sosu üzerine dökün.

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