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19.12.2020 - 23:17 |

Istakoz Mousse tarifi ve malzemeleri | Istakoz Mousse nasıl yapılır?

Istakoz Mousse nasıl yapılır sorusu MasterChef yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelen MasterChef yarışmasında son dörde kalacak olan ilk ismin belirleneceği oyunda Emir ve Özgül, Mehmet Şef'in imza tabağı Istakoz Mousse'u yapabilmek için mücadele ediyor. Peki Istakoz Mousse nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Istakoz Mousse tarifi ve malzemeleri | Istakoz Mousse nasıl yapılır?
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Istakoz Mousse tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Eleme potasına girmeyen iki isim olan Emir ve Özgül bu akşam Mehmet Şef'in imza tabağı olan Istakoz Mousse'u yapabilmek için mücadele ediyor. En iyi Istakoz Mousse tabağını çıkaracak olan ismin son dörde adını yazdıracağı gecede yarışmayı takip eden izleyiciler Istakoz Mousse tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Mehmet Şef'in imza tabağı Istakoz Mousse tarifi ve malzemeleri...

ISTAKOZ MOUSSE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 ıstakoz kuyruğu

1 adet soğan

1 adet sarımsak

2 adet defneyaprağı

3dal tarhun

1 adet yıldız anason

1 adet limon

Tuz

1 PK mascarpone

1 paket siniklav

3 dal tarhun

1 adet lime

Tuz

25 yumurta

250 Gr un

25 Gr semolina

2 adet lime

1 adet salatalık

1 adet limon

10 Gr elma sirkesi

Tuz

100 ml zeytinyağı

2 adet yaprak jelatin

Latin yaprağı

Kanlı kuzu kulağı

Siniklav

ISTAKOZ MOUSSE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Istakoz kuyruğumuzu ürü soğan, sarımsak, defne yaprağı, tarhun, yıldız anason, limon ve tuz ile haşlıyoruz.

Haşlanan kuyruğumuzu mascarpone peyniri, şiniklav, tarhun, lime ve tuz ile bıçaktan geçirip bir Mus kıvamına getiriyoruz.

Makarna hamuru için 25 adet yumurta 250 g un 250 Gr semolinayi sert bir hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Makarna makinesinde inceltip kalıp üzerinde silindir şeklinde pişiriyoruz. Yuvarlak deliklerini açıp soğumaya alıyoruz.

Sosumuz için jelatinlerimizi benmaride eritiyoruz. Salatalık, limon suyu, lime suyu, elma sirkesi, lime kabuğu, tuz ve zeytinyağını blenderda çekiyoruz, erittiğimiz jelatin ile çırpmaya devam ederken bağlıyoruz ve kıvam almasını sağlıyoruz.

Yaptığımız ıstakoz harcını makarnamızın içine dolduruyoruz etrafına sosunu koyup yapraklar ile süslüyoruz servise hazır.

AFİYET OLSUN.

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