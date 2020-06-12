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12.06.2020 - 10:25 |

İşte yeni evli çiftlerin en büyük pişmanlığı...

Düğün gününüz için aylardır plan yapıyor, oturma planı için sürekli fikir değiştiriyor ve her şeyin güzel olmasını istediğinizi biliyoruz. Ancak hiç sonrasını düşündünüz mü?

İşte yeni evli çiftlerin en büyük pişmanlığı...
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Sevgili gelinler, büyük gününüzde muhtemelen çok para harcamak üzeresiniz, ancak tüm anlaşmaları imzalamadan ve planlarınızı tamamlamadan önce, 750'den fazla çiftin söylediklerine dikkat etmek isteyebilirsiniz: Düğün planlama pişmanlıkları.

İçinde bulunduğumuz dönem, büyük düğünlere cesareti biraz da olsun kırsa da; gösterişli düğünler Türk ailelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak buna gerçekten gerek var mı?

Yayınlanan bir ankete göre, görüşülen çiftlerin yüzde 35'i en özel günlerini belgelemek için bir kameraman kiralamak istediklerini söyledi. Aslında oldukça haklılar. Çünkü düğün gününüz çok çabuk geçebilir. Her şeyin tadını çıkarmanın ve ölümsüzleştirmenin en iyi yolu bir kameraman kiralamaktır. 

Düğün fotoğrafçınızın takımlarında zaten bir kameraman olabilir ya da büyük günü yakalamak için birlikte çalışmayı sevdikleri biri için tavsiye alabilirsin. Bu şekilde kutlamaya odaklanabilir ve yıllarca ayrıntıları yeniden yaşayabilirsiniz

Çiftlerin yüzde 17'si de “mükemmel satıcıları” işe alma konusunda çok fazla vurgu yapmamaları gerektiğini söyledi. Bunun yerine, ideal mekanı bulmaya odaklanın, çünkü anket yeni katılan çiftlerin onu "planlama sürecinde en önemli unsur" olarak gördüklerini ve düğünlerini gerçekten unutulmaz kılan faktörü gösterdiğini ortaya çıkarıyor. Ayrıca bütçenizin büyük bir kısmını buna harcayacaksınız, bu nedenle nikahlarınız ve resepsiyonunuz için iyi bir yer seçmeniz oldukça önemli.

Ve daha sonra herhangi bir harcama pişmanlığı yaşamak istemiyorsanız, o kadar çok çiçek ve dekora ya da saç ve makyaja yatırım yapmayın. İkram ile birlikte, bunlar çiftlerin daha az harcamalarını istedikleri üç şey...

Bu dönemde büyük ve ihtişamlı bir düğün sorumluluğu altına girmemek; çiftlerin para biriktirmesini sağlayabilir!

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