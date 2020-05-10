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10.05.2020 - 00:28 |

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır? 2020 İstifa Dilekçesi Örneği (Word Ve Pdf Formatında)

Günümüzde iş dünyası kişilere yeni iş imkânlar ya da bazı olumsuz ortamlar sunabiliyor. İşinizden veya bulunduğunuz konumdan daha iyi bir noktaya gelmek istiyor olabilirsiniz, mevcut işinizden memnun olmayabilirsiniz veya hayatınızda değişiklik yapmak istiyorsunuz. Bu gibi durumlar ile karşılaşma ihtimalini göz önünde bulundurarak nasıl istifa edileceğini ve en uygun istifa dilekçesi nasıl yazılır öğrenebilirsiniz. Peki, istifa dilekçesi nasıl yazılır? İşte, cevaplar.

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır? 2020 İstifa Dilekçesi Örneği (Word Ve Pdf Formatında)
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İstifa dilekçesi uygun bir üslup ve dil ile yazılmalıdır. Ortada sevdiğimiz veya sevmediğimiz bir yönetici olsa da istifa mektubu için hassas olmak gerekir. İşte tam da bu durumda dil bilgisinin hakim olduğu, sınırları iyi bilen ve duyguların doğru ifade edildiği bir dilekçe yazılmalıdır.

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır? 2020 İstifa Dilekçesi Örneği

İstifa dilekçesi yazan kişilerin çok farklı sebepleri olabilmektedir. Örneğin yöneticiniz ile sorun yaşanılıyorsa, herhangi bir neden belirtmeden istifa edilecekse vs. her biri için uygun dilekçelerin yazılması gereklidir.

Tarih: __/__ /__

___ A.Ş.

_____İnsan Kaynakları Yöneticisinin İlgisine,
__/__/__ tarihi bakımından başlamış olduğum …… vazifesinden __/__/__ itibariyle vazgeçiyorum. İstifamın onayını ve gereğinin uygulanmasını arz ederim.
Şirketinizde görevimi yerine getirdiğim müddetin hem mesleğimin hem de kişisel ve profesyonel gelişimim bakımından çok verimli ve faydalı olduğunu bildirerek teşekkürlerimi iletiyorum. Çalıştığım müddet boyunca ben de şirkete pozitif katkılarda bulunmayı başardığımı ümit ediyorum.

Saygılarımla,

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İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır 2020 İstifa Dilekçesi Örneği (Word Ve Pdf Formatında)

 

 

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