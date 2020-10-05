İstikrar arıyoruz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Boğa burcunda ilerleyen Ay zevklere, güzel olan şeylere daha çok yönelebileceğimizi anlatıyor. Hatta bu nedenle, tembellik ve zevklerde abartı da gündeme gelebilir. Hayatın güzel şeylerine açığız ancak müsriflik de mümkün. Karşılıklı konularda güven, para ve maddiyat ön planda. İşle ilgili sorumlulukları da unutmayalım.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde imkanlar ölçüsünde daha rahat bir tutum içinde olabiliriz. Değişik fırsatlar ve destekler bulmak daha kolay olabilir. Öğle sonrasında ise görevler ya da ödevler öne çıkıyor. Sınırlarımızı daha iyi çizip boşvermişlik yapmayalım. Günün geç saatlerinde daha gerçekçi ve sorumlu davranmayı gerektiren koşullar var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Yılan Karşıtlık içeren konulara daha dikkatli yaklaşmalıyız. Daha derin ve düşünceli olabiliriz. İç dünyamıza daha çok dönebiliriz. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.