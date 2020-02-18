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18.02.2020 - 15:32 |

Kabızlık nasıl geçer? Kabızlık acilen nasıl giderilir? Kabızlığa hızlı çözüm

"Kabızlık için ne yapmalı?" sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından internette merak edilip araştırılıyor. Halk dilinde “kabızlık” olarak bilinen, tıp dünyasındaki adıyla “konstipasyon” genellikle geçici bir sorun olsa da kronikleşebiliyor. Kabızlığa yol açan sebepler arasında beslenme şekli, yaşam tarzı, kullanılan ilaçlar gibi birçok sebep sayılabilir. Neyse ki kabızlığı anında çözen doğal yollar mevcut. Yaşam kalitenizi düşüren kabızlığa anında çözüm sağlayan yiyecekleri merak ediyorsanız haberimizi mutlaka okuyun. "Kabızlığa ne iyi gelir?", "Kabızlık nasıl geçer?", "Çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir?", "Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?" sorularını sizler için araştırdık. İşte evinizde kolaylıkla bulabileceğiniz şeylerle kabızlığa anında çözüm yolları...

Kabızlık nasıl geçer? Kabızlık acilen nasıl giderilir? Kabızlığa hızlı çözüm

Halk dilinde “kabızlık” olarak bilinen, tıp dünyasındaki adıyla “konstipasyon” genellikle geçici bir sorun olsa da kronik bir hal de alabiliyor. Hemen herkeste gelişebilen kabızlık uzun sürdüğünde ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Bu yüzden kabızlığı önlemek için altta yatan nedenleri erken tespit etmek ve bu doğrultuda çözümler bulmak çok önemli.

Kabızlık denilince akla ilk olarak “posasız beslenme” ve “yetersiz su tüketimi” geliyor. Oysa kabızlık yaşanmasının sorumluları sadece bunlarla sınırlı değil.Kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıklarının da kabızlığa sebep olabilir.

Kabızlık fiziksel ve zihinsel sağlığınızın yanı sıra yaşam kaliteniz üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Kabızlık zor tuvalete gitme, karın şişmesi, sert ve kuru dışkı, karın ağrıları gibi yan etkileri de beraberinde getirir. Bağırsak fonksiyonlarının düzgün çalışmaması, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam gibi birçok sebepten oluşabilen kabızlığa doğal çözümler mevcuttur. Eğer sık kabızlık yaşıyorsanız eminiz ki kabızlığa anında çözüm önerileri arıyorsunuzdur. Kabızlıktan hızlı bir şekilde kurtulmanız için kabızlığa anında çözüm yollarını derledik. İşte kabızlığa anında çözüm için yapabileceğiniz şeyler…

Kabızlığa anında çözüm yolları

Su için

Uzun süre susuz kalmak kabızlığa sebep olabilir. Bu yüzden yeterli miktarda su tüketmek çok önemli. Kabızlık yaşıyorsanız maden suyu içmek bağırsaklarınızı çalıştırmaya yardımcı olacaktır.
Ayrıca limonlu su içmeyi de deneyebilirsiniz. Limon suyundaki sitrik asit sindirim sisteminizi hızlandırarak vücuttan toksinleri atmanızı sağlar.

Lifli gıdalar tüketin

Lifli gıdalar sindirim bölgenizde temizleyici görevi görür, yiyecek ve atık parçalarını atar. Kabızlığı dengede tutmak için 20 ila 35 gram lif tüketmeyi hedefleyin. Lif içeriği yüksek bazı gıdalar fasulye, mercimek, yulaf ezmesi, badem ve arpadır.

Egzersiz yapın

Egzersiz yapmak tuvalete çıkma sayınızı değiştirmez fakat kabızlıkla birlikte gelen sıkıntıları büyük ölçüde azaltır. Kabızlık yaşıyorsanız düzenli yürüyüşlere çıkmak yan etkilerinizi azaltabilir.

Kahve için

Kafein sindirim sistemindeki kasları çalıştırdığı için kahve içmek tuvalete gitmenize yardımcı olabilir. Ayrıca kahvenin içinde az miktarda lif olduğu için kabızlığı sadece tedavi etmez aynı zamanda da önleyebilir.

Probiyotik içeren gıdalar tüketin

Probiyotik bağırsaklardaki bakteri seviyelerini dengeleyerek kronik kabızlığı önleyebilir. Ayrıca bağırsak hareketini kolaylaştırarak tuvalete çıkarken acı çekmenizi engeller. Kabızlık için probiyotik açısından zengin yoğurt tüketebilir veya eczaneden probiyotik hapları alabilirsiniz.

Nane çayı için

Nane çayının içindeki mentol sindirim sisteminizdeki kasları gevşeterek hareketi kolaylaştırır. Ayrıca sıcak su da kabızlıktan rahatlama sağlar ve boşaltımı teşvik eder.

Kuru erik yiyin

Eğer kabızlık yaşıyorsanız tüketebileceğiniz en iyi yiyecek kuru eriktir. Doğal bir gevşetici olan kuru erik aynı zamanda yüksek lif oranına sahiptir. Bağırsak kaslarını sıkarak boşaltımı kolaylaştırır.

İbrahim Saraçoğlu’ndan kabızlığa karşı doğal tedavi yöntemleri

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu Şiddetli yaşanan kabızlıklara karşı narenciye yaprağı öneriyor. Ancak bu karışımı 10 gün boyunca hiç tuvalete çıkmayan kişilere önerdiği belirtiyor. Kronik olarak yaşanan kabızlığa karşı İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği doğal yöntemler şu şekilde:

Keçiboynuzu: Keçiboynuzunu sabah akşam elinizde kemirin diyor Prof Dr. İbrahim Saraçoğlu. Bu şekilde tüketilen keçiboynuzu sindirim kabızlık ve gaz problemlerini tedavi ediyor.

Yoğurt suyu: Doğal yoğurttan elde edilen yoğurt suyu da bağırsakların hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Sabah akşam içilen yoğurt suyu ile kabızlık problemini anında yok edebilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu- Kabızlık için kür

Malzemeler

- 6 adet narenciye yaprağı
- 1 su bardağı su

Nasıl hazırlanır?

Yaklaşık bir bardak kaynayan suyun içerisinde 6- 7 adet portakal yaprağı ekleyin ve 10 dakika kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp ılınmasını bekleyin.

Nasıl içilir?

Bu karışımı kahvaltıdan en erken 1 saat önce içiniz. 4 gün boyunca bu kürü 1 kere için, 4.'üncü gün sonlandırın.

Çocuklarda kabızlık neden olur, nasıl geçer?

Zor ve acılı bir şekilde dışkı geçişi olan kabızlık, okul öncesi çocukların yüzde üçünü ve okul yaşındaki çocukların yüzde bir veya ikisini etkileyen yaygın bir sorundur. Çocuğunuzun normal düzeni bu ise her birkaç günde bir büyük tuvalete çıkmak anormal değildir. 

Kabızlık çocuklarda mutlaka önemsenmelidir. Çocuklarda uzun süre görülen kabızlık bir tanıdan ziyade hastalık belirtisidir. Nedenleri arasında; normal dışkılama (defekasyon) evrelerinin bir veya birkaçında oluşan aksaklıklar, ince bağırsağın uç kısımlarını ve kalın bağırsağı ilgilendiren bir bağırsak hareketi (motilite) bozukluğu dışkının içeriğinden ve kendisinden kaynaklanan anormallikler başta gelmektedir. Kabızlık tanısının konulması içinde bazı kriterler mutlaka gerekmektedir. Bunlarda; çocuğun haftada üçten daha az sayıda dışkılaması, çocuğun her 4 dışkılamadan birinde ağrı çekmesi veya aşırı miktarda ıkınması, her 4 dışkılamadan birinde dışkının sert ve parça parça şeklinde olması, kilot kirlenmesi ile (soiling) birlikte olsun olmasın rektumda sürekli dışkının bulunmasıdır.

Çocuklarda kabızlık sorununun geçmesinde uygulanabilecek yöntemler

-Lif ağırlıklı sebze, meyve, bakliyat ve tahıllardan oluşan beslenme programı hazırlanmalıdır.

-Lokmalar iyice çiğnendikten sonra yutulmalıdır.

-Laktoz hassasiyeti sebebiyle süt ve süt ürünlerinin fazla tüketimi de kabızlık sorununa yol açabilmektedir.

-Bol sıvı takviyesi yapılmalı, vücut susuz kalmamalıdır.

-Gün içinde aktif olarak hareket edilmeli, hareketsiz kalınmamalıdır.

-Tuvalet düzeninin oluşturulması ve düzenli tuvalete çıkmak oldukça önemlidir.

Yeni doğan bebeklerde kabızlık neden olur?

"Anne sütü ile beslenen yeni doğan bebek kabız olur mu?" diye sorabilirsin. Evet, bu durum çok doğal. Yenidoğan bebeklerde kabızlık nedeni, çoğunlukla boşaltım sisteminin henüz gerektiği kadar düzenli çalışmamasıdır. Bu durum ilerleyen aylarda düzene girmeye başlar. 

Eğer bebeğin mamayla besleniyorsa kabızlık sorunu daha fazla görülebilir. Bu durumda doktoruna danışarak bebeğinin mamasını değiştirebilirsin. 

Bebeklerin kaç gün kaka yapmaması normaldir?

Bebeğinin 1-3 gün aralığında kaka yapması beklenir. Yani günde 2 kere de 3 günde 1 de yumuşak kıvamlı kaka yapması normaldir. Ancak bu süreç 3 günü geçiyorsa ve kakası sertse kabızlık durumundan söz edilebilir. 

Bebeklerde kabızlık nasıl geçer, bebeklerde kabızlık çözümü için ne yapmak gerek?

-Ek gıdaya geçen bebeklerde sıvı alımını, sebze-meyve tüketimini arttırmak (muz dışında), besinlerin yağ içeriğini zenginleştirmek ve bebeğini lifli gıdalarla beslemek kabızlığa iyi gelir.

-Sert gıdaların içine bir çay kaşığı kepek unu katabilirsin.

-25-50 ml erik veya elma suyunu biberon, bardak ya da kaşıkla bebeğine içirebilirsin. 

-Bebeğin kabız olduğu zamanlarda onu sırtüstü yatırarak ayaklarına bisiklet çevirme hareketi yaptırabilirsin. Bebeklerde kabızlık masajı denen bu yöntem işe yarayabilir.

-Kabızlık tedavisinin genel kuralını da söyleyelim: Tedavi, kabızlık süresinin iki katı kadar bir süre uygulanmalı. Bu nedenle beslenme programına dikkatle uyulması çok önemli.

-Beslenme programında değişiklik yaptığın halde kabızlık sorunu geçmiyorsa mutlaka doktora başvur ve kafana göre ilaç kullanma. İlaç yerine güvenle kullanabileceğin takviyeleri tercih edebilirsin.

-Eğer durum beslenme düzeninin değişmesine rağmen düzelmiyorsa doktorun bebeklerde kabızlık ilacı olarak fitil kullanmanı önerebilir. Ancak bebeklerde fitil kullanımı durum çok ciddi olmadıkça tercih edilmemeli. 

 

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