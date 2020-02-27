Kadayıflı kek tarifi - Kadayıflı kek nasıl yapılır?

Kadayıfı tatlılarda kullanmayı çok seviyoruz, peki onu bir kekin içinde kullanabileceğinizi söylesek ne dersiniz? Adeta baklavayı andıran ama kek gibi hazırlanıp pişirilen kadayıflı kek tarifi için malzemeler oldukça basit. Ekonomik malzemeler ile ortaya mükemmel ve farklı bir tarif çıkaracaksınız. Misafirleriniz için veya beş çayı için yapabileceğiniz kadayıflı kek, hem kavrulmuş hem de yaş kadayıf kullanılarak hazırlanıyor. Alışık olduğunuz kek tariflerinden farklı olan kadayıflı kek nasıl yapılır? İşte kadayıflı kek tarifi...

Kadayıflı kek malzemeler:

-2 yumurta

-1 çay bardağı sıvı yağ

-Yarım çay bardağı toz şeker

-1 su bardağı un

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-1 su bardağı ceviz içi

-200 gram kadayıf

-100 gram kavrulmuş kadayıf

Şerbeti için:

-2 su bardağı su

-2,5 su bardağı toz şeker

Kadayıflı kek nasıl yapılır?

-Yumurtaları bir kaba kırın ve toz şekeri de ekleyip, köpürene kadar bir mikser yardımı ile çırpın.

-Ardından içine; sıvı yağ, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin ve tüm malzemeler karışına dek karıştırın.

-Son olarak ceviz içini ve çiğ kadayıfı da ekleyip güzelce karıştırın.

-Bir borcamın dibini güzelce yağlayın ve kavrulmuş kadayıfın yarısını kabın dibine serpiştirin.

-Hazırladığınız kek harcını üstüne dökün ve en üste kalan kavrulmuş kadayıfı da serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana dek 25 dakika kadar pişirin.

-Kek piştikten sonra fırından alın ve soğumasını bekleyin.

-Kek soğuduktan sonra şerbetini hazırlayın. Toz şeker ve suyu bir tencerede karıştırın ve kaynayana dek karıştın. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatın ve ocağın altını kapatın.

-Sıcak şerbeti, soğumuş olan kekin üstüne dökün ve tamamen soğuyana dek bekleyin.

-Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin.

-Üzerini ceviz içi, Antep fıstığı, hindistan cevizi içi gibi malzemeler ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.