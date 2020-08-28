Kadayıflı muhallebi tarifi ve malzemeleri | Kadayıflı Muhallebi nasıl yapılır?
Kadayıflı muhallebi tarifi yapımı oldukça basit ve lezzetli tatlı tariflerinden bir tanesidir. Her kadayıflı tatlıyı sevmeyenler, birazdan vereceğimiz kadayıflı muhallebi tarifine bayılacaklar. İşte kadayıflı muhallebi tarifi arayanlara, enfes lezzette kadayıflı muhallebi tarifi:
Kadayıflı muhallebi tarifi şerbetli kadayıf tarifini sevmeyenler için oldukça iyi bir seçim olacaktır. Sütlü ve hafif tatlı arayanlar kadayıflı muhallebi tarifini deneyebilirler. Tatlının içerisinde kadayıf olsun ama şerbet olsun istemiyorsanız sizler için hazırlamış olduğumuz kadayıflı muhallebi tarifini deneyebilirsiniz. İşte yapımı oldukça basit ve lezzetli olan kadayıflı muhallebi tarifi…
Kadayıflı muhallebi için malzemeler:
- 300 gr kadayıf
- 3 yemek kaşığı tereyağ
- 5 yemek kaşığı toz şeker
- Yerim su bardagı iri kıyılmış ceviz veya fındık
Muhallebisi için
- 1 litre süt
- 3yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 su bardagı toz şeker
- 1 yumurta sarısı
- 1 paket vanilya
- 200 gr sıvı krema ( veya 1 paket kremşantı)
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?
1. adım: Öncelikle kadayıfları elinizle kırın ve tereyağı eritin. İçine şekeri ve kadayıfı ekleyip hafif kahverengi olana kadar kavurun.
2. adım: Daha sonra içine cevizleri de ekleyip, birazda kavurup ocağın altını kapatın.
3. adım: Muhallebi için başka bir tencereye vanilya ve süt kreması hariç bütün malzemeleri alın kaynayıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin.
4. adım: Pişince içine süt kreması ve vanilyayı da ekleyip çok iyi karıştırın. Dikdörtgen borcamın alt kısmına kadayıfın yarısını alın kaşıkla düzleyin.
5. adım: Muhallebinin tamamını kadayıfın üstüne dökün eşit bir şekilde yayın. Kadayıfın kalan kısmıyla da muhallebinin üstünü kapatın.
6. adım: Buzdolabında en az 4-5 dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edin.
Afiyet olsun.
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