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25.08.2020 - 15:26 |

Kadınların yüzde 80'i astrolojiyle ilgili bilgi almak istiyor

Türkiye’nin ilk dijital kadın asistanı Pepapp, kullanıcılarını daha iyi tanımak ve onlara özel çözümler geliştirmek için araştırmalar yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 150 bin kadının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre kadınların yüzde 80'i, her gün doğum haritalarına göre burç yorumlarını takip etmek ve astro tavsiyeler almak istiyor.

Kadınların yüzde 80'i astrolojiyle ilgili bilgi almak istiyor
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Kadınların günlük burç yorumlarını takip etme ve astrolojik bilgiler edinme konusundaki alışkanlıklarına dair yapılan ankete katılan yaklaşık 150 bin kullanıcının yüzde 80’i, düzenli olarak bu tavsiye ve yorumlara ulaşmak istiyor. “Astroloji, evreninin bizimle konuşma dilidir!” diyen Deneysel Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, kadınların büyük bir çoğunluğunun astroloji hakkında içerikler görmek istemesinin sebeplerini, hayatlarının akışında astrolojiyi ihmal etmemelerinin nedenlerini anlattı.

Kadınların astrolojiye olan ilgisinin kaynağı

Kadın ve erkek anatomisinde önemli farklar vardır. Kadın dişil rolü, erkek ise eril rolü üstlenir. Eril enerji, etkiyi başlatan, olayları hızlandıran ve direkt müdahale eden enerjidir. Dişil enerji ise, tepki için etkiyi bekleyen, koruyan ve saklayan yönümüzü anlatır.

Vücudumuzdaki doğal enerji akışlarını gösteren çakralar aslında hormon salınımı yapan bezlerimize bağlı çalışır. Örneğin tiroid bezi boğaz çakramızla ilgiliyken, böbrek üstü bezleri kök çakramızla ilişkilidir. Bu nedenle hormon salınımları cinsel farklılıkların en önemli göstergesi olmaktadır.

Enerjiyi kökten alır ve en tepe çakramıza kadar taşırız. Bu taşıma sırasında eril yön hızlıca kökten aldığı enerjiyi tepeden fırlatıp atar fakat dişil yön kökten aldığı enerjiyi damıtarak yukarı taşır. Bu taşıma işlemi belirli presesyonlara dayanır ve araya bekleyiş, koruma, hazmetme ve işleme bağlantıları eklenir.

Dişil enerjinin üstlendiği tüm bu fonksiyonlar gözlem, sezgisellik, vicdan ve anlayış mekanizmalarını devreye sokar. Kadın doğasında olan bu mekanizma nedeniyle kadın kendini anlamak, var oluşunu sorgulamak konularındaki merakını besleyecek ilimlere yönelir.

Mistisizm, aura, şamanik dişil enerjiler… Keza astroloji. Yaradılışları gereği kadınlar, bu bilgilere her zaman erişmek isteyecektir.

“Doğa enerjileri”ne yatkın olan bir yaradılışı vardır kadının. Sinodik Ay döngüleriyle senkronize çalışan adet döngüleri de kadınları doğa ritmine uyumlar. Kök çakra aktivasyonları (adet döngüleri, doğum, üretim, saklama, koruma), pineal ve taç çakra aktivasyonlarına (biliş, uyanış, durugörü, sezgi) adım adım ve yavaş bir şekilde ilerlemesine vesile olur.

Gelecekte neler olacak bekleyişi dişil yönün özelliğidir

Astroloji sadece burç yorumlarından ya da sadece mistisizmden ibaret değil tabii. Gelecekte neler olacak bekleyişi de işin içine giriyor. Dişil enerji bekler, sabreder, tüketmeyi değil üretmeyi tercih eder. O nedenle gelecek kaygısı güder. Saldıran değil de bekleyen taraftaysanız tehlikenin üzerine gitmiyorsunuzdur. O nedenle tehlikenin size geleceği zamanı bilmek istersiniz. Geleceği görme istekliliği de bu kök temele dayalı gelişir.
Emek veren taraf çoğu zaman dişil taraftadır. O çiçek nasıl açacak diye günlerce hatta haftalarca toprağı, tohumu sulayan dişil enerjidir. Karşılık görmek, ektiklerinin biçileceği zamanı beklemek dişil yönün isteğidir.

Astroloji istediğiniz hayatı yaşamanız için yol rehberliği sunuyor

Astroloji ve bu bilgiler sizin kaderiniz değildir. Kader, sizin seçim ve tercihlerinize göre şekillenir. Astroloji ise bu kader ağında size yazılan fıtratı da doğum anınızla birlikte bize sunan ve sunuş biçimini de kadim bilgilere dayandırarak açıkladığımız bir “yol rehberi”dir. Nasıl ki meteoroloji bizlere; “Pazar günü hava yağışlı olacak” diyorsa, bu bilgi ışığında ıslanacağınızı göze alarak yanınıza şemsiye almak ve ona göre kıyafet seçimi yapmak sizin elinizdedir.

 

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