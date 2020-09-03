Kafamız oldukça dağınık olabilir

Bugün ne yapılabilir? Gün boyunca dikkatli olmakta, sabırlı davranmakta fayda var. Ay neredeyse tüm gün Balık burcunda ilerliyor. Arayış ve hayaller içindeyiz. Fantastik düşüncelerimiz ve bize yol gösteren sezgilerimiz olabilir. Ancak daha gerçekçi ve sorumlu olmamız gereken koşullar da var. Böyle zamanlarda kendimizi oldukça dağılmış hissedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Hemen öğleden sonra saatlerinde karşı karşıya gelen Ay ve Merkür yeni haberler ama aynı zamanda fikir değişiklikleri anlamına gelebilir. Bu saatlerde düşüncelerimizde çok net ve gerçekçi olamayabiliriz. Dalgalanmalar var. Eğer bir görüşme yapıyorsak, zıtlık yaratan koşulları daha iyi görmeye çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/ Kamış Hareketsiz kalmamalıyız. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz. Bugün kendimize güven duyabileceğimiz, usta olduğumuz konularda başarılı olabilir. Yapıcı çaba gerekiyor.