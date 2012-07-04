Kahve ve tereyağı tüp bebek başarısını düşürüyor!

Yeni araştırmalar, yüksek miktarda kahve, tereyağı, yağlı et ve peynir tüketen kadınların, tüp bebek tedavisindeki (IVF) başarı oranlarının daha düşük olduğunu gösterdi. Öte yandan, zeytinyağı ve avokado tüketen kadınların doğurganlık oranlarında artış görüldüğü bildirildi.

Türkiye’de gerçekleştirilen Avrupa Üreme ve Embriyoloji Konferansı'nda (ESHRE) sonuçları açıklanan araştırmaya, Danimarka’daki Aarhus Hastane Üniversitesi’nde IVF tedavisi gören 3 bin 959 kadın katıldığı belirtildi.

BBC’nin yansıttığı araştırmaya katılan 20 kadından birinin günde beş fincan kahve tükettiği ifade edilerek, bu kadınların hamile kalma oranlarının kahve içmeyenlerin kalma oranının yarısı kadar olduğu kaydedildi.

BEŞ BARDAK KAHVEDEN FAZLA TÜKETMEYİN

Araştırma sonuçlarını açıklayan Jinekolog Dr. Ulrik Kesmodel, araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, kadınların IVF tedavisi görürken günde beş bardak kahveden fazla kahve tüketmemelerini söylerken, çay ya da diğer kafein içeren içeceklerin de aynı etkiyi yapıp yapmadığının henüz incelenmediği belirtildi.

İngiliz Kahve Organizasyonu’nun başkanı Dr. Euan Paul ise, “Hamile ve hamile kalmaya çalışan kadınların günde 200 mg kahve tüketmelerinin tehlikeli olmadığını” söyledi.

TEREYAĞI, YAĞLI ET VE PEYNİR, YUMURTA SAYISINI AZALTIYOR

Harvard toplumsal sağlık fakültesinde yapılan bir araştırmada, 147 kadının günlük beslenmelerinin IVF'ı nasıl etkilediği incelenerek, tereyağı, yağlı etler ve peynirlerin de kadınların IVF sırasında ürettikleri yumurta sayısını azalttığı gözlemlendi.

Öte yandan, günlük beslenmelerinde zeytinyağı ve avokado olan kadınların doğurganlık oranlarında artış görüldüğü ortaya çıktı.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Jorge Chavarro, sadece hamile kadınların değil, herkesin katı yağlardan kaçınıp sağlıklı yağlarla beslenmesi gerektiği uyarısını yaptı.