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04.03.2020 - 15:12 |

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu kek nasıl yapılır?

Çay saatlerinizin yanına yakışacak mükemmel bir kakaolu kek tarifi veriyoruz. Ekstra çikolatalı soslu olan kakaolu kek yapımı oldukça basit. Islak kakaolu keki anımsatan kakaolu kek tarifi için malzemeler oldukça basit. Peki, kolay kakaolu kek nasıl yapılır? İşte kakaolu kek yapımı için gerekli olan malzemeler...

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu kek nasıl yapılır?

Tüm çay saatlerinizin yanına yakışacak kakaolu kek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Kakaolu kek diğer kek tariflerine göre çikolata yerine geçebilecek en güzel tatlılardan biridir. Kakaolu kek yapımı oldukça basittir. Evinizde bulunan basit malzemeler ile kakaolu kek yapabilirsiniz. Üstelik bu tarifte üzerine dökeceğiniz çikolatalı sos, kekinizin kakao oranını yükseltecektir. Hazır çikolatalı sos yerine, evinizde kendinizde çikolatalı sos yapabilirsiniz. Peki, kolay kakaolu kek nasıl yapılır? İşte kakaolu tarifi, kakaolu kek yapımı... 

Kakaolu kek malzemeler:

-4 yumurta
-1 su bardağı şeker
-1 vanilya
-1 su bardağı süt
-2 su bardağı un
-3 yemek kaşığı kakao
-1 kabartma tozu
-Çikolata sosu

Kakaolu kek nasıl yapılır?- Kakaolu kek yapımı 

-Yumurtaları ve şekeri 5 dakika boyunca beyaz bir krema haline gelene kadar çırpın.
-Ardından süt, sıvı yağ ekleyin ve çırpmaya devam edin.
-Son olarak un, kakao ve kabartma tozu eklenip homojen bir karışım olana kadar çırpılır.
-İçerisine vanilya da eklenip önceden ısıtılmış 175 derece fırında pişmeye bırakılır.
-Kekiniz pişerken hazır çikolata sosu süte katarak pişirin ve soğuması için bir kenara alın.
-Pişen ve soğuyan kekin üzerin çikolata sosunu gezdirin. Kakaolu kekiniz hazırdır.

Afiyet olsun. 

 

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