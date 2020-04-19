Kalamar Nasıl Pişirilir? Dondurulmuş Kalamar Tavada Ve Izgarada Nasıl Pişirilir?

Kalamar, balıkçılar tarafından temizlenmiş ve taze olarak satılan bir yiyecektir. Ancak, market benzeri yerlerde ambalajlı halde ve dondurulmuş olarak bulunması da mümkündür.



Kalamar Nasıl Pişirilir?



Kalamar tavada pişirilecekse taze ya da donmuş olmasına bakılarak sos hazırlanmaktadır. Taze kalamar için hazırlanacak sos; maydanoz, sirke, sarımsak, keki ve biberiyeden oluşmaktadır. Taze kalamarlar önce una sonra da hazırlanan sosa bulanmaktadır. Hazırlanan kalamarlar önceden kızgınlaştırılmış yağda kısa bir süre kızartılarak yenecek kıvama gelmektedir. Tavada yapılan kalamarlar, üzerine roka konularak servise sunulabilmektedir.



Dondurulmuş Kalamar Tavada ve Izgarada Nasıl Pişirilir?



Dondurulmuş kalamar yapmak için bilinmesi gereken en önemli nokta, kalamarın çözülmesi için yeterli süre beklenilmesidir. Tavada yapılacak kalamar için öncesinde marine yapılması için bir sos hazırlamak gerekmektedir. Sos için gereken malzemeler; 1 çağ kaşığı karbonat ile toz şeker, 1 adet limon ve 1 şişe maden suyudur.



İlk aşama olarak derin bir kapta hazırlanan sosa, çözünen kalamarlar ilave edilmektedir. Sosa bulanan kalamarlar buzdolabında 2 veya 3 saat bekletilmektedir. Bu sayede kalamar, elastik yapısından kurtulmaktadır. Kalamar tavanın kızartma aşamasında da dolaptan çıkarılan malzemeler önceden ısınan yağda kızartılmaktadır. Kalamarın hazır olması için 2 dakika kadar kızartılması yeterli olmaktadır. 3 dakikadan daha fazla kızartılan kalamarlar sertleşerek lezzetini kaybetmektedir.



Izgara kalamar da tıpkı tavada olduğu gibi önce sosa bulanarak hazırlanmaktadır. Izgaraya atılacak kalamar için sos; zeytinyağı, limon suyu, toz şeker, sarımsak, tuz ve karabiberdir. Dondurucudan çıkarılan ve yeterince çözünen kalamarlar bu sos ile karıştırılarak bir miktar beklenir. Buzdolabında bekleme süresi yarım saat kadar olmalıdır.



Bekleme esnasında ızgara ısıtılmaya başlanır. Sonrasında kalamarlar bu ızgarada 7- 8 dakika kadar pişirilir. Izgara kalamarda dikkat edilecek en önemli nokta; kalamarın pişirileceği ızgaranın kokusuz olmasınadır. Aksi taktirde ızgara kokusu, kalamara geçerek bunların tadını etkilemekte ve lezzetini azaltmaktadır.