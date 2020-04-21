Kalamar pişirmenin incelikleri nelerdir? Daha lezzetli bir kalamar için…

Genellikle balık restoranlarında gördüğünüz ve yediğiniz kalamarı, doğru teknikle evde de hazırlayabilirsiniz. Bunun için balıkçınıza gidip temizlenmiş ve pişirilmeye hazır kalamarı almakla işe başlayabilirsiniz.

Kalamar Nasıl Pişirilir?

Kalamar sosu hazırlayın; Derin ve geniş bir kase içine kalamarları koyun. Üstüne bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı toz şeker ekleyin. Bir limonu üstlerine sıkın. Yaklaşık yarım saat kadar iyice harmanlayın. Daha sonra isteğinize göre ya bir bardak süt ya da bir şişe sade soda ekleyin. Bir dakika daha karıştırın. Karışımı buzdolabında bekletin.

Sosun daha lezzetli ve kıvamlı olmasını istiyorsanız geceden hazırlayıp, buzdolabında bekletebilirsiniz. Pişireceğiniz zaman buzdolabından çıkarın. Ayrı bir kaba un ve isteğinize göre un ekleyin. Tavaya yağ koyup, iyice ısınmasını bekleyin. Yağ ısınınca, soslu kalamarları una bulayıp, yağa atın.

Kızgın yağda kalamarlar çabuk pişeceğinden 2-3 dakikayı geçirmemeye çalışın. Pişen kalamarları peçete üzerine alarak, fazla yağlarını çekmesini sağlayın.

Dondurulmuş Kalamar Nasıl Pişirilir?

Kalamar, büyük marketlerde temizlenmiş, dondurulmuş ve pişirilmeye hazır halde satılıyor. Satın aldığınız kalamarı aynı gün pişirecekseniz, çözülmesini beklemeniz gerekiyor. Kalamar çözüldükten sonra, kalamar sosunu hazırlıyorsunuz. Buzdolabında en az 2-3 saat bekletin.

Kalamarı tavada kızartacaksanız, önce yağı koyup ısınmasını bekleyin. Daha sonra, genişçe bir kaseye un alın. İsteğinize göre tuz ve farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. Kalamarları sırayla una bulayıp, yağda kızartın.

Kalamar Izgara Nasıl Yapılır?

Taze veya dondurulmuş aldığınız kalamarları önce iyice yıkayınız. Daha sonra derince bir tencereye su, tuz ve kalamarları alıp, haşlayın. Haşlanan kalamarları uzunlamasına ince şeritler halinde kesin.

Kalamar sosunun içine kalamarları ekleyip, iyice sosu yemesini sağlayın. Mümkünse bu karışımı bir gece buzdolabında bekletin.

Yarım çay bardağı zeytinyağını derin bir kaba boşaltın. Üzerine damak tadınıza göre, tuz, pul biber, kekik ekleyin. Kalamarları sırayla bu karışıma bulayın. Fırın ızgarasında, elektrikli ızgarada veya mangalda pişirebilirsiniz. Pişirdiğiniz kalamarların hemen sertleşmemesi için servis tabağına 6-7 adet defneyaprağı dizin. Kalamarları da defneyapraklarının üstüne yerleştirin.