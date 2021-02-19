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19.02.2021 - 01:42 |

Kanal Tedavisi Nedir? Diş Kanal Tedavisi Yapılırken Ve Sonrasında Ağrı Olur Mu?

Kanal tedavisi, iltihaplanan kök kanalındaki bakterileri yok etmek ve dişin yeniden enfekte olmasını önlemek için yapılan bir tedavi yöntemidir. Kök kanalına müdahale esnasında iltihaplanan pulpa çıkarılır ve dişin içi dikkatlice temizlenir sonrasında dezenfekte edilir, ardından dolgu yapılır ve kapatılır. İşte, tüm detaylar.

Kanal Tedavisi Nedir? Diş Kanal Tedavisi Yapılırken Ve Sonrasında Ağrı Olur Mu?
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Diş hekiminiz çürük ve apseli bir dişi tedavi etmek için muhtemelen kanal tedavisi önerecektir. Böyle bir durumda endişelenmenize gerek yoktur. Her yıl on binlerce insan bu şekilde bir tedaviye başvurur ve sağlıklarına kavuşur.

 Kanal tedavisi nedir?

 Pulpa denilen yumuşak dokunun işlevi diş kökünü besleyen sinirleri, kan damarlarını ve bağ dokusunu içerir. Tam Tam olarak gelişen diş pulpa olmadan cansız olarak işlevsel kullanılabilir çünkü diş, çevresel dokular tarafından beslenmeye devam eder. Modern bir kanal tedavisinin amacı rutin dolguya çok benzerdir. Dişinizin durumuna ve kişisel koşullarınıza bağlı olarak genellikle bir veya iki randevuda tamamlanabilir. Kanal tedavisi uygulamak nispeten ağrısız ve son derece etkilidir. Hiç vakit kaybetmeden kolaylıkla gülümsemeye, ısırmaya ve çiğneme işlemlerine devam edebilirsiniz.

 Diş Kanal Tedavisi Yapılırken ve Sonrasında Ağrı Olur mu?

 Hastalara anestezi uyguladığı için, kök kanalı, dolgu ve yirmi yaş dişinin çekimi gibi normal bir diş tedavisinden daha ağrılı değildir. Bununla birlikte, kök kanalı genellikle işlemden sonra biraz ağrır, uyuşur ve hatta birkaç gün hafif bir rahatsızlığa neden olabilir. Genetik sebeplerden ötürü, derin bir boşluk ve önceki dolgudan kaynaklanan sorunlar nedeniyle zarar görmüş diş için kök kanallarına ihtiyaç vardır. Hastalar, dişlerinin özellikle sıcak ve soğuğa karşı hassas olduğunu fark ettiklerinde genellikle bir kök kanalına ihtiyaç duyarlar. Kanal tedavisine ihtiyacınız olduğunu hissettiğinizde en kısa zamanda uzman bir diş hekimiyle görüşmelisiniz.

 Kanal Yaptırdıktan Sonra Hayatınıza Devam Edebilir misiniz? 

 Kök kanalı ciddi bir prosedürdür, ancak uzmanların her gün uyguladığı bir prosedürdür. Herhangi bir diş tedavisine başvurmadan önce, kök kanalları hakkındaki gerçekleri bilmek önemlidir. Tedaviyi takip eden 2-4 saat boyunca büyük olasılıkla tedavi bölgesi uyuşuk olsa da, çoğu hasta okula gidebilir ve işe gidebilir. Ancak uyuşukluk tamamen geçene kadar yemek yememeniz tavsiye edilir.

 Bir Kök Kanalının Maliyeti Nedir? 

 Kanal tedavisinin maliyeti, tedavinin içeriğiyle doğru orantılıdır ve hangi dişin etkilendiğine bağlı olarak değişir. Azı dişlerinin tedavisi daha zordur; ücret genellikle daha fazladır. Genel olarak söylemek gerekirse, kanal tedavisi doğal diş restorasyonu ve diş çekimiyle kıyaslandığında daha ucuzdur. Çekilen diş, çiğneme işlevini eski haline getirmek ve bitişik dişlerin kaymasını önlemek için bir implant veya köprü ile değiştirilmelidir. Bu prosedürler endodontik tedaviden ve uygun restorasyondan daha pahalıya mal olma eğilimindedir.

 Kanal Tedavisi Dişi Nasıl Kurtarır? 

 Derin çürüklerle karşılaşılan durumlarda, tekrarlanan diş prosedürleri, hatalı kuronlar nedeniyle dişinizin pulpası iltihaplandığında kanal tedavisi yaptırmanız çok önemlidir. Dişinizde gözle görülür çatlaklar olmasa bile dişinizde oluşan travma pulpa hasarına neden olabilir. Pulpa iltihabının sebep olabileceği enfeksiyon tedavi edilmezse, ağrıya ve apseye neden olabilir. Bir kök kanalı tedavisi ve başka bir endodontik tedavi geçirdiğinizde, iltihaplı ve enfekte olan pulpa temizlenir.

 Dişin içi dikkatlice temizlenir ve dezenfekte edilir, ardından gutta-perka adı verilen kauçuk benzeri bir malzeme ile doldurulur ve kapatılır. Tedavi sonrasında dişinizi, korumak amacıyla dolgu uygulanır ve diğer dişler gibi işlevini sürdürmeye devam eder. Endodontik tedavi, doğal gülümsemenizi korumanıza, sevdiğiniz yiyecekleri yemeye devam etmenize yardımcı olur ve devam eden diş tedavi ihtiyaçlarını sınırlar. Uygun bakımla, kanal tedavisi görmüş dişlerin çoğu ömür boyu kullanılmaya devam edilebilir.

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