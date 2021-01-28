'Kanser hastalarına Kovid-19 aşısında öncelik verilmeli'

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof.Dr. Yavuz Anacak, Kovid-19 pandemisine karşı Türkiye'de 14 Ocak itibarıyla aşılamanın başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını, aşılama takviminin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan aşamalara ve aşılanacak gruplara göre düzenli olarak ilerleyeceğine inandıklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Kanser hastaları hem Kovid-19 bulaşması hem de Kovid-19’a bağlı ölüm riski açısından en riskli grupta bulunmaktadırlar. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, seyahat kısıtlamasının yürürlükte olduğu dönemlerde dahi kanser hastaları tanı, tedavi ve takip için defalarca sağlık kuruluşlarına gitmek zorundadırlar. Bir kanser hastası laboratuvar incelemelerinden görüntüleme tetkiklerine, girişimsel tanı işlemlerinden cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiye dek çok sayıda uygulamaya maruz kalmaktadır. Bütün bunlar pandemi sırasında evde kalan diğer insanlara göre Kovid-19 bulaşma riskini artırmaktadır. ABD, İspanya ve İngiltere’de yapılan araştırmalarda kanser hastalarında Kovid-19 bulaşma riskinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Kanserin yarattığı düşkünlük ve kanser tedavisinin etkileri nedeniyle Kovid-19 pozitif kanser hastalarının direnci azalmakta ve Kovid-19 nedeniyle ölüm riski artmaktadır. İngiltere, Fransa ve tüm Avrupa ülkelerini kapsayan ve Kovid-19 pozitif olan 20 binden fazla kanser hastasının değerlendirildiği araştırmalarda bu hastalarda Kovid-19 nedeniyle ölüm riski yüzde 25-30 olarak açıklanmıştır."

Kanser hastaları şu an aşılamada öncelikli bulunmuyor

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı aşılama takviminde kanser hastalarına yönelik bir düzenleme olmadığının görüldüğünü ifade eden Anacak, “Temel olarak yaşa aralığına bağlı olarak yapılan sıralamada risk taşıyan mesleklere öncelik verilmekle birlikte tüm diğer gruplardan da riskli durumda olan kanser hastaları öncelik kapsamında değerlendirilmemiştir. Kanser hastalarının içerisinde bulunduğu ‘kronik hastalığı olan kişiler grubu’ 3. aşamada aşılanacaklar arasında bulunmaktadır. Buna göre örneğin 45 yaşındaki bir kanser hastasının aşılama için 3. aşamayı beklemesi gerekir ancak elimizdeki verilere göre bu hastanın Kovid-19 pozitif olması durumunda ölüm riski yaklaşık yüzde 10 civarındadır ve aşılama için ön sıralarda olmalıdır. Kanser hastalarının hem Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma hem de bu enfeksiyondan ölüm riski açısından en yüksek gruptadır. Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimi gözden geçirilmeli, kanser hastaları riskli gruplar arasına alınarak aşılama takviminde öncelik verilmelidir. Bu konuda derneğimiz Sağlık Bakanlığı ile de temasa geçmiş ve kanser hastalarının durumunu bildirerek öncelikli gruplar arasına alınması yönünde görüş bildirmiştir" dedi.