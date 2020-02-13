Kansızlık neden olur? Kansızlığa iyi gelen bitkiler nelerdir? Kansızlık için bitkisel çözümler...

Kansızlık daha çok kadınların yaşadığı ciddi bir sorundur. Peki kansızlık nedir, kansızlık neden olur? Kansızlık ya da anemi, vücutta organ ve dokulara yeterli düzeyde oksijen taşımak için gerekli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkar. Dolaşımda bulunan kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olduğu zaman kansızlık meydana gelir. Demir eksikliği de kansızlığa yol açan en önemli sebeplerden biridir.

Demir eksikliği anemisi neden olur?

Demir eksikliği anemisi vücutta görülen demir kıtlığından kaynaklanır. Kemik iliğinin kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu hemoglobini yapabilmesi için demire ihtiyacı vardır. Yeterli demir olmadan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereken hemoglobin üretilemez. Bu tip anemi, demir takviyesi almayan birçok hamile kadında ortaya çıkar. Ayrıca, ağır adet kanamaları, mide ülseri ve kanser demir eksikliği anemisine neden olabilir.

Kansızlık nasıl tedavi edilir?

Demir tedavisi verilmelidir. İltihaplı bağırsak hastalığı varsa midesi alınmışsa kan değeri çok düşük doğuma yakın gebelerde damardan demir tedavisi verilebilir.Bu durumlar yoksa ağızdan demir tedavisi oldukça etkilidir. Kansızlığın sebebi vitamin eksikliğinden ise yine doktorun önereceği vitamin tedavisi faydalı olur ancak doğuştan veya kemik iliğinden kaynaklanan kansızlık durumlarında kan hastalıkları uzmanınca önerilecek tedaviye uyulması gerekir.

Ancak demir eksikliği ile baş gösteren anemi rahatsızlığını doğal yoldan çözmek de mümkün! Kansızlığa iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir?

Kansızlığa iyi gelen 5 bitkisel çözüm...

-Bir litre suyun içerisine 2 yemek kaşığı kıyılmış ısırgan otu konulup kaynatıldıktan sonra süzürek sabah ve akşam olmak üzere 1'er bardak içilir.



-Bir litre suyun içerisine 2 bardak dolusu siyah kuru üzüm ve bir yemek kaşığı kına kına bitkisinden ekleyip kaynatıldıktan sonra günde iki öğün yarım çay bardağı içilir.



-Yarım litre kaynamış süte ılındıktan sonra iki adet yumurta sarısı eklenir. Tatlandırmak için iki çay kaşığı kakao ekleyip karıştırıldıktan sonra ikiye bölünüp günde iki kez içilebilir.



-İyice temizlenmiş ıspanak yaprağı, kereviz yaprağı ve maydanoz iyice temizlenip kaynatıldıktan sonra soğumasının ardından süzülüp günde 3 kez 1'er çay bardağı içilir.



-İyice yıkanıp temizlenmiş pancar suyunu da katı meyve sıkacağı yardımıyla kaynatmadan meyve suyu gibi içebilirsiniz.

Kansızlık sorunu yaşayanlar ne yapmalı, nasıl beslenmeli?



Kansızlık sorunu yaşayanların öncelikle bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmeleri için kuru baklagillerin tümünü bunların dışında taze üzüm, erik, elma, pancar suyu, nar suyu, limon suyu gibi gıdalara öncelik vermesi kansızlığı gidermelerinde yardımcı olabilir.