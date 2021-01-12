Karaciğer Yağlanması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Yağlanmaya Karşı Besinler...

Hepatik steatoz veya yağlı karaciğer hastalığı, karaciğer hücrelerinde yağ birikmesi ile karakterizedir. Metabolik sendrom veya aşırı alkol tüketiminden kaynaklanır ve siroza ilerleyebilir.

Karaciğer Yağlanması Nasıl Geçer?

Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde yağ birikmesidir. Yağ damlacıkları karaciğer hücrelerine ulaşır ve orada birikir; toksik değildirler. Karaciğer hücreleri hasar görmediğinde basit steatozdan söz ediyoruz, karaciğerde yağ birikimi ile karakterize iyi huylu bir aşamadır.

Hastalık, karaciğer dokusunun tamamının etkilendiği ileri bir aşamaya ulaştığında yaygın veya şiddetli yağlanmadan söz ederiz.

Yapılması gereken ilk şey, fruktoz veya glikoz-fruktoz (veya HFCS) içeren endüstriyel yiyecekleri hayatınızdan çıkararak işe başlayabilirsiniz. Doğal bir tedavi olan gıda takviyeleri almak da yağlı karaciğer hastalığına karşı savaşmaya yardımcı olur.

Daha önce açıklandığı gibi, hepatik steatoz veya yağlı karaciğer hastalığına, bir mitokondriyal yetmezlik, yani içerideki enerji bitkilerinin arızalanması eklenen karaciğerin iltihabı eşlik eder. B vitamini ile tedaviyi desteklemek gerekir.

Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir?

Doğal tedavi olan bitkisel ilaçların da yağlı karaciğer hastalığına karşı savaştığı düşünülebilir.

Pek çok bitkinin karaciğer üzerinde, kolagoglar, yani safra kesesinin kasılmasını uyararak, safra üretimini artırarak kolleretik ve hatta rejeneratif olabilecek farklı eylemlerle bir etkisi vardır.

Karaciğer steatozunun (NAFLD) gelişimi, yaşam tarzımızla yakından bağlantılıdır, yani aşırı derecede rafine edilmiş, işlenmiş, şeker ve fruktoz açısından çok yüksek gıda tüketimi ve buna eşlik eden az fiziksel egzersizle hareketsiz bir yaşam tarzı karaciğer yağlanmasına neden olur. Spor aktivitesi ve doğal beslenme bu sorunu ortadan kaldırır.

Yağlanmaya Karşı Besinler Nelerdir?

B vitamini, alfa-lipoik asit, magnezyum veya omega-3 takviyesi yapılabilir.

Düşünülenin aksine çikolata, koyu olması ve %70'in üzerinde kakao içeriği olması koşuluyla karaciğere iyi gelir. İçerdiği magnezyum, bu organ üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Ayrıca antioksidanlar açısından oldukça zengindir.

Yağlı tohumlar (ceviz, fıstık, fındık, badem...) son derece zengin olan fosfor kaynağıdır ve fosfor, karaciğere çok faydalı bir maden tuzudur. Süt ürünleri, süt, peynir veya yoğurt sağlığınız için oldukça etkilidir.

Çay ve özellikle yeşil çay, olduğu antioksidanlar açısından çok zengindir. Bu moleküller, karaciğeri aktive etmeyi ve detoksifiye etmeyi mümkün kılar. Karaciğerin demire ihtiyacı vardır.

Demir, gerektiğinde hemoglobinde demiri taşıyan bir protein olan ferritin sayesinde esas olarak karaciğerde depolanır.

Siyah frenk üzümü, yaban mersini veya çilek gibi kırmızı meyveler özellikle C vitamini bakımından zengindir. Kırmızı meyveler gibi narenciye de tüketilebilir.

Karaciğer Yağlanmasına Neler Sebep Olur?

Yağlı karaciğer hastalığı, aşırı ve düzenli alkol kullanımına (alkolik yağlı karaciğer hastalığı) bağlanabilir veya alkol tüketimi olmadan ortaya çıkabilir. Bunların arasında genetik yatkınlıklar, zayıf kontrol edilen diyabet, hiperglisemi veya arteriyel hipertansiyon, ayrıca aşırı kilo, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı vardır. Alkol tüketimi ile ilgisi olmadığında, bu hastalık şeker bağımlılığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle soda hastalığı olarak da adlandırılır.

Hastalığın üstesinden gelmek için hastaların kilo vermek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve düşük kalorili diyetler uygulamaktan başka seçeneği yoktur. Şu anda hiçbir tedavi bu hastalığı iyileştiremez.

Semptomları hafifletmek için ilaçlar verilebilir, ancak onları iyileştirmek için değil.

Tüm hastalıklar gibi, insan yağlı karaciğer hastalığı da ciddi şekilde karmaşık olabilir. Kardiyovasküler risk aslında hasta ölümlerinin önde gelen nedenidir. Kişi ayrıca kronik karaciğer hastalığından muzdarip olabilir. Karaciğer çok etkilenirse, hastaların karaciğer nakli olması gerekecektir.

Bir doktor yağlı karaciğer hastalığından şüphelenirse, önce hastaya alkol tüketimini sorar, çünkü aşırı emilim ciddi karaciğer hasarına neden olur. Sağlık uzmanı ayrıca, daha sonra siroza dönüşebilecek iltihabı tespit etmek için kan testleri de ister. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya karaciğerin ultrasonu gibi testler yapılabilir. Sonuçlar aşırı yağ olup olmadığını gösterir, ancak iltihap veya fibrozu tespit edemezler.