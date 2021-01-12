Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Karaciğer Yağlanması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Yağlanmaya Karşı Besinler...
12.01.2021 - 10:22 |

Karaciğer Yağlanması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Yağlanmaya Karşı Besinler...

Karaciğer yağlanması hayat kalitesini olumsuz etkiler. Sizin için karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir yağlanmaya karşı besinlerin neler olduğunu detayları ile derledik.

Karaciğer Yağlanması Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Yağlanmaya Karşı Besinler...
ABONE OL

 Hepatik steatoz veya yağlı karaciğer hastalığı, karaciğer hücrelerinde yağ birikmesi ile karakterizedir. Metabolik sendrom veya aşırı alkol tüketiminden kaynaklanır ve siroza ilerleyebilir.

 Karaciğer Yağlanması Nasıl Geçer?

 Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde yağ birikmesidir. Yağ damlacıkları karaciğer hücrelerine ulaşır ve orada birikir; toksik değildirler. Karaciğer hücreleri hasar görmediğinde basit steatozdan söz ediyoruz, karaciğerde yağ birikimi ile karakterize iyi huylu bir aşamadır.

 Hastalık, karaciğer dokusunun tamamının etkilendiği ileri bir aşamaya ulaştığında yaygın veya şiddetli yağlanmadan söz ederiz.

 Yapılması gereken ilk şey, fruktoz veya glikoz-fruktoz (veya HFCS) içeren endüstriyel yiyecekleri hayatınızdan çıkararak işe başlayabilirsiniz. Doğal bir tedavi olan gıda takviyeleri almak da yağlı karaciğer hastalığına karşı savaşmaya yardımcı olur.

 Daha önce açıklandığı gibi, hepatik steatoz veya yağlı karaciğer hastalığına, bir mitokondriyal yetmezlik, yani içerideki enerji bitkilerinin arızalanması eklenen karaciğerin iltihabı eşlik eder. B vitamini ile tedaviyi desteklemek gerekir.

 Karaciğer Yağlanmasına Ne İyi Gelir?

 Doğal tedavi olan bitkisel ilaçların da yağlı karaciğer hastalığına karşı savaştığı düşünülebilir.

 Pek çok bitkinin karaciğer üzerinde, kolagoglar, yani safra kesesinin kasılmasını uyararak, safra üretimini artırarak kolleretik ve hatta rejeneratif olabilecek farklı eylemlerle bir etkisi vardır.

 Karaciğer steatozunun (NAFLD) gelişimi, yaşam tarzımızla yakından bağlantılıdır, yani aşırı derecede rafine edilmiş, işlenmiş, şeker ve fruktoz açısından çok yüksek gıda tüketimi ve buna eşlik eden az fiziksel egzersizle hareketsiz bir yaşam tarzı karaciğer yağlanmasına neden olur. Spor aktivitesi ve doğal beslenme bu sorunu ortadan kaldırır.

 Yağlanmaya Karşı Besinler Nelerdir?

 B vitamini, alfa-lipoik asit, magnezyum veya omega-3 takviyesi yapılabilir.

 Düşünülenin aksine çikolata, koyu olması ve %70'in üzerinde kakao içeriği olması koşuluyla karaciğere iyi gelir. İçerdiği magnezyum, bu organ üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Ayrıca antioksidanlar açısından oldukça zengindir.

 Yağlı tohumlar (ceviz, fıstık, fındık, badem...) son derece zengin olan fosfor kaynağıdır ve fosfor, karaciğere çok faydalı bir maden tuzudur. Süt ürünleri, süt, peynir veya yoğurt sağlığınız için oldukça etkilidir.

 Çay ve özellikle yeşil çay, olduğu antioksidanlar açısından çok zengindir. Bu moleküller, karaciğeri aktive etmeyi ve detoksifiye etmeyi mümkün kılar. Karaciğerin demire ihtiyacı vardır.

 Demir, gerektiğinde hemoglobinde demiri taşıyan bir protein olan ferritin sayesinde esas olarak karaciğerde depolanır.

 Siyah frenk üzümü, yaban mersini veya çilek gibi kırmızı meyveler özellikle C vitamini bakımından zengindir. Kırmızı meyveler gibi narenciye de tüketilebilir.

 Karaciğer Yağlanmasına Neler Sebep Olur?

 Yağlı karaciğer hastalığı, aşırı ve düzenli alkol kullanımına (alkolik yağlı karaciğer hastalığı) bağlanabilir veya alkol tüketimi olmadan ortaya çıkabilir. Bunların arasında genetik yatkınlıklar, zayıf kontrol edilen diyabet, hiperglisemi veya arteriyel hipertansiyon, ayrıca aşırı kilo, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı vardır. Alkol tüketimi ile ilgisi olmadığında, bu hastalık şeker bağımlılığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle soda hastalığı olarak da adlandırılır.

 Hastalığın üstesinden gelmek için hastaların kilo vermek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve düşük kalorili diyetler uygulamaktan başka seçeneği yoktur. Şu anda hiçbir tedavi bu hastalığı iyileştiremez.

 Semptomları hafifletmek için ilaçlar verilebilir, ancak onları iyileştirmek için değil.

 Tüm hastalıklar gibi, insan yağlı karaciğer hastalığı da ciddi şekilde karmaşık olabilir. Kardiyovasküler risk aslında hasta ölümlerinin önde gelen nedenidir. Kişi ayrıca kronik karaciğer hastalığından muzdarip olabilir. Karaciğer çok etkilenirse, hastaların karaciğer nakli olması gerekecektir.

 Bir doktor yağlı karaciğer hastalığından şüphelenirse, önce hastaya alkol tüketimini sorar, çünkü aşırı emilim ciddi karaciğer hasarına neden olur. Sağlık uzmanı ayrıca, daha sonra siroza dönüşebilecek iltihabı tespit etmek için kan testleri de ister. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya karaciğerin ultrasonu gibi testler yapılabilir. Sonuçlar aşırı yağ olup olmadığını gösterir, ancak iltihap veya fibrozu tespit edemezler.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızda hedeflere ulaşmak için kendinizi daha çok öne atacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Gün içinde ikili ilişkilerinizde sıkışıklıklar meydana gelebilir. Ortaklı konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni şeylere açılmak isteyebilirsiniz. Toplumsal olaylardan etkileneceğiniz zamanlar var. Gün içinde ilişkilerde sıkışıklıklar olabilir. Tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kolayca risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Parasal konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler daha akıcı ve keyifli.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir.  Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yeniden düzenlemeye gitmek isteyebilirsiniz. Gün içinde ilişkilerinizdeki gerilim, akşam saatlerinde daha rahatlayacaktır. Maddi konularda riske girmeden önce tekrar düşünmeniz gereken durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Denge ve uyum içinde kalmaya özen gösterin. Ortaklı işlerden kaynaklı sıkıntılar yaşanabilir. Korktuğunuz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gün içinde yaşanan toplumsal olaylar zorlayıcı bir hal alabilir.  Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumluluklarınızın üzerine gideceğiniz bir gündesiniz. Çalışma arkadaşlarınızla fikir düzeyinde tartışmaya girmemeye özen gösterin. Gün içinde ilişkiler biraz gergin olabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Parasal konuları organize etmek istediğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaptığınız işlerde kendinizi daha çok ifade etmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız konularda harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen gösterin. İşlerinizde risk almaya yatkın zamanlar var. Bazı konularda aksiyon almak sizin için daha kolay olabilir. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular bugün gündeminizi oluşturabilir. Toplumsal olaylardan kaynaklı kırılgan durumlar oluşabilir. Zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Ev hayatınızdaki olaylara yeniden yön vermek isteyebilirsiniz.  İlişkilerinizde sıkışmalar yaşanabilir. Akşama doğru hafta sonu için yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz.  Abartılı hareketlerden kaçınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iletişimi yoğun bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Alacağınız yeni haberler planlarınızda değişiklik yapabilir. Ortaklı para konuları sizi uğraştırabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde kadın arkadaşlarınızla birlikte plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İlişkinizde sabırlı olmanızda fayda var. Ufak anlaşmazlıkları büyütmeyin, akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Bedeninize ait konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili konularda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde riske girmeye yatkınsınız. Rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. Akşam saatleri program yapmak için uygun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Nedenini bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde sıkışmalar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlardan uzak durmaya çalışın. Akşam saatlerinde daha keyifli ve enerjik programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sosyal gruplar içinde olacağınız bir gündesiniz. Gelecek ümitlerinizi gerçekleştirmek için rahatça aksiyon alacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz işlerle ilgili riske girebilirsiniz. Gün içinde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sevdiğinizle birlikte zevk aldığınız programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGeçmişin yüküyle değerlendirme yanılgısına düşmeyin
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaÇocuklarda yaşanan estetik sorunlarda nelere dikkat etmeliyiz?
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca13 Ocak Oğlak Yeniayı neler getirecek? Burçlara etkileri neler olacak?
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel Öztürk2021’in estetik trendleri
Mine Ağır
Mine AğırErgoterapi nedir?
Esra Kemer
Esra Kemerİş tekliflerinde zaman istemek
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanMutluluk nerede?
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşBahçe ile ilgili merak ettiğiniz sorular ve cevapları
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİçselleştirmek lâzım!
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzEmekli ikramiyesinde tasfiye
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göz önünde uçuşan cisimler ve noktalar görmenin sebebi ne?

Göz önünde uçuşan cisimler ve noktalar görmenin sebebi ne?

Kırmızı ve kaşıntılı lekeler varsa dikkat! Soğuk havalarda görülüyor

Kırmızı ve kaşıntılı lekeler varsa dikkat! Soğuk havalarda görülüyor

Böbreklerdeki yoğun ağrı neyin habercisi?

Böbreklerdeki yoğun ağrı neyin habercisi?

Sakın böyle uyumayın! Bel ve boynun zorlanmasına neden oluyor

Sakın böyle uyumayın! Bel ve boynun zorlanmasına neden oluyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet