Karakter, anne karnında şekillenmeye başlıyor

Almanya’nın Dresden Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, tek yumurta ikizlerinin küçük yaştan itibaren neden farklı karakterlere sahip olduğu sorusuna cevap getirmeye çalıştı.

Doğduktan sonra aynı yere koyulan genetik olarak tıpatıp aynı 40 kadar fareyle yapılan araştırmada, 4 hafta aynı uyarıcılara maruz kalan bu hayvanların davranış ve beyin gelişimi incelendi.

Hayvanların yer keşfi sırasında farklı beceriler gösterdiği, beynin öğrenme ve hafızaya ilişkin hippokampus bölgesinde değişiklikler meydana geldiği görüldü.

Bilim adamları, hayvanlar ne kadar meraklıysa ve yeri sahipleniyorsa, beynin bu bölgesindeki yeni sinirlerin sayısının o kadar arttığını belirtti.

Araştırmacılar, bu durumun kişisel deneyimlerin beyin gelişimini değiştirdiğini ve kişilik oluşumuna katkıda bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bilim adamları, tamamen aynı genleri taşıyan farelerin 4. haftada "kendilerine özgü" karakterlerinin bulunmasının, genlerle açıklanamayacağına, dolayısıyla plasentadaki yerin, diğer yavrularla etkileşimin, doğumdan sonra anneyle ilişkinin kişiliği oluşturduğuna dikkati çekti.

Araştırma, "Science" dergisinde yayımlandı.