Kararlılık gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde ilişkiler ve karşılıklı konular bizi oldukça bağlıyor. Tek başına karar alıp hareket etmek pek mümkün değil. Bu nedenle sabırlı olmak ve özellikle maddi konularda endişelerimizi dengelemeye çalışmalıyız. Ortak harcamalar, paylaşımlar bizi daha çok meşgul etmekte. Hemen öğle sonrasında sorumluluklar alanında daha çok şey yaptığımızı görebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal konulara odaklanmak ve kararlılık göstermek zor olmayacak. Özellikle günün ilk yarısında daha olumlu olanaklar var. Ancak saat 16’dan sonra bazı kısıtlamalar ya da şanssızlıklar gündeme gelebilir. Geç saatlerde ailevi konularda ve evde bizi daha fazla strese sokan koşullar olabilir. İyimser kalmaya çalışmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Geyik İlişkilerde daha hassas olabiliriz. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz. Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.