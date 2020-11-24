Kararsız koşullar var

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün Balık burcunun son derecelerinde ilerliyor. Ancak saat 18:04’te Koç burcunda girecek. Dolayısı ile günün büyük bir bölümünde beklemeler, belirsizlikler ve kimi zaman çaresizlik yaratan koşullar gündeme gelebilir. Bugün yeni bir şeye başlamak pek uygun ya da istikrarlı sonuç vermeyebilir. Saat 18:04 sonrasını beklemek daha doğru olur.

Nelerden kaçınmalı? Maddi konularla, kaynaklarla daha fazla ilgilenmek durumundayız. Tutarsız beklentiler olabilir. Olaylar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan aşırı yargılayıcı olmamalıyız. Sabah saatleri sezgilerimize daha çok hitap edebilir. Ancak yeteri kadar gerçekçi olmakta zorlanabiliriz. Akşam saatlerinde daha hızlı olacağız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Kartal Aceleci davranmayalım. Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.