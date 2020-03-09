Karışık bir dolunay

Bugün ne yapılabilir? Bugün Başak burcunda dolunay var. Oldukça karışık, karmaşık durumlar içinde olabiliriz. Bu dönemde düzen, sağlık ve dikkat isteyen konular üzerinde özellikle durabiliriz. Neptün’le karşıt açı yapan dolunay, hassasiyetlere, kırılganlıklara ve net olmayan koşullara işaret etmekte. Bulanıklık yaratan durumlarla karşılaşabiliriz. Dolunay ilişkilerimizi de öne çıkarmakta.

Nelerden kaçınmalı? Dolunay zamanlarında pek çok şeyi muhasebe etmek durumundayız. Bugünlerde önemli sonuçlar özellikle iş ve çalışma konularımızı, sağlıkla ilgili koşulları etkileyebilir. Ancak bir yandan da bizi pasifize eden durumlar da yaşayabiliriz. Çalışma ortamında düzeni yeniden sağlamak durumundayız. Özellikle akşam saatlerinde dış etkilere çok açığız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Kartal Yeni koşullara açık olalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre Kartal günündeyiz. Bu gün burcu cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurguluyor.