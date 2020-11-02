Karşılıklı görüşmeler önemli

Bugün ne yapılabilir? Saat 12:59’a kadar boşlukta ilerleyen Ay daha yavaş ilerleme ve tıkanmalara neden olabilir. Parasal konular üzerinde daha çok durabiliriz. Öğle sonrasında hızlanan bir trafik söz konusu ancak gereksiz sözler tartışmalara da yol açabilir. Aceleci davranmamalı, önyargılardan kaçınmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısında beklemeler ağır basmakta. Dolunayın enerjisi hala devam ederken, başkalarından beklentilerimiz yüksek. Ancak çift durumlar yüzünden kararsız da kalabiliriz. Bugün yeni şeyler öğrenmeye, görüşmelere önem verelim. Gereksiz hassasiyetler ya da aşırı alınganlığın, hayallerin yarattığı yanılgılar içinde olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Süpürge Daha gerçekçi düşünmeliyiz. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta kalabilmeliyiz.